Экономика

Пенсионный фонд запустит автоматический поиск бедных россиянСекрет фирмы 04:53

Пенсионный фонд протестирует в восьми регионах России технологию автоматического выявления граждан, живущих за чертой бедности. Об этом сообщил председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
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Антон Дроздов
Наша задача в течение этого года опробовать эту модель в пилотных регионах и уже дальше распространить на все субъекты РФ. По сути, мы – такая информационная база для регионов и Минтруда для реализации этой программы. И помощь Росстату, конечно.
— Антон Дроздов, российский экономистНТА-Приволжье 09:41
с чего всё началось

Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных

В восьми регионах протестируют автоматическую технологию выявления граждан, которые живут за чертой бедности, заявил в интервью РИА Новости председатель Пенсионного фонда Антон Дроздов.
РИА Новости00:11

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ПФР запустит технологию автоматического определения бедных

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РИА Новости00:11

Пенсионный фонд РФ запустит технологию автоматического определения бедных

ФАНвчера в 23:27
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