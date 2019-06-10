В России запустят автоматическую систему определения бедныхФедералПресс вчера в 04:24

В восьми регионах протестируют автоматическую технологию выявления граждан, которые живут за чертой бедности, заявил в интервью РИА Новости председатель Пенсионного фонда Антон Дроздов.

с чего всё началось

Наша задача в течение этого года опробовать эту модель в пилотных регионах и уже дальше распространить на все субъекты РФ. По сути, мы – такая информационная база для регионов и Минтруда для реализации этой программы. И помощь Росстату, конечно.

В некоторых регионах России протестируют технологию автоматического определения граждан, которые живут за чертой бедности. Систему запустит Пенсионный фонд РФ. По словам председателя ПФР Антона Дроздова, технологию протестируют лишь в восьми регионах страны.

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