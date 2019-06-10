Экономика
Пенсионный фонд запустит автоматический поиск бедных россиянСекрет фирмы 04:53
Пенсионный фонд протестирует в восьми регионах России технологию автоматического выявления граждан, живущих за чертой бедности. Об этом сообщил председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
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Наша задача в течение этого года опробовать эту модель в пилотных регионах и уже дальше распространить на все субъекты РФ. По сути, мы – такая информационная база для регионов и Минтруда для реализации этой программы. И помощь Росстату, конечно.
— Антон Дроздов, российский экономистНТА-Приволжье 09:41
с чего всё началось
В восьми регионах протестируют автоматическую технологию выявления граждан, которые живут за чертой бедности, заявил в интервью РИА Новости председатель Пенсионного фонда Антон Дроздов.РИА Новости00:11
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