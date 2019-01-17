Общество
Пенсионный фонд сократит несколько тысяч сотрудников в 2019 годуРБК 09:16
В течение 2017 года ПФР сократил численность сотрудников на 10% в связи с оптимизацией структуры управлений фонда, а также с передачей функции по администрированию страховых взносов в Федеральную налоговую службу.
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Мы планируем дальнейшую оптимизацию численности фонда. Она связана со структурной перестройкой внутри фонда, с централизацией процессов, в том числе за счет развития информационных технологий.
— Антон Дроздов, экономистРБК 09:16
с чего всё началось
Пенсионный фонд России продолжит оптимизацию численности сотрудников фонда, сообщил в интервью РБК председатель ПФР Антон Дроздов. В 2019 году ПФР сократит несколько тысяч сотрудников, в том числе в связи с развитием электронных услуг.РБК09:16
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