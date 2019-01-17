Экономика

Пенсионный фонд сократит несколько тысяч сотрудников в 2019 годуРБК 09:16

Пенсионный фонд России продолжит оптимизацию численности сотрудников фонда, сообщил в интервью РБК председатель ПФР Антон Дроздов. В 2019 году ПФР сократит несколько тысяч сотрудников, в том числе в связи с развитием электронных услуг.
Читать в источнике
Антон Дроздов
Мы планируем дальнейшую оптимизацию численности фонда. Она связана со структурной перестройкой внутри фонда, с централизацией процессов, в том числе за счет развития информационных технологий. У нас есть определенные планы, как правило, это несколько тысяч человек.
— Антон Дроздов, экономистКоммерсантъ 10:36
с чего всё началось

Глава ПФР — РБК: «Заморозка накоплений долго продолжаться не может»

О реакции россиян на пенсионную реформу "Это всегда чувствительный вопрос.
РБК08:44

Подробнее о событии

Пенсионный фонд России в этом году сократит несколько тысяч сотрудников

Эхо Москвы11:30

ПФР намерен сократить несколько тысяч сотрудников

Газета.Ru12:31

Глава ПФР рассказал об оптимизации численности фонда

RT на русском12:19

Под сокращение в Пенсионном фонде попадут несколько тысяч сотрудников

Комсомольская правда13:32

ПФР намерен сократить несколько тысяч сотрудников

Коммерсантъ10:36

Глава ПФР заявил о сокращении нескольких тысяч сотрудников

ТАСС09:40

Пенсионный фонд сократит несколько тысяч сотрудников в 2019 году

РБК09:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7192 источника, обновлено в 20:02, Ашберн
Общество

Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей

В октябре прошлого года мэр Грозного уволил глав всех четырех городских районов "за ненадлежащее исполнение обязанностей и некачественное работу с населением по вопросам, связанным с погашением задолженности за газ и электричество".
Обновлено в 17:56
Происшествия

Рыбку и Лесли задержали в Шереметьево

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) были задержаны в аэропорту Шереметьево сразу после возвращения из Таиланда, сообщает Life.
Обновлено в 12:13
Интернет

Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных

Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено в 08:56
Космос

В центре Хруничева сообщили о критическом состоянии части модуля МКС

Оборудование первого модуля Международной космической станции (МКС) «Заря» работает за пределами гарантийных сроков службы.
Обновлено в 19:40
Интернет

Пользователей Windows атаковал неудаляемый вирус-вымогатель

Эксперты в сфере кибербезопасности обнаружили вирус-шифровальщик под названием Djvu, который при этом невозможно удалить.
Обновлено в 19:46
Политика

Суд Львова арестовал выдворенную из России журналистку Бойко

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца выдворенной ранее из России украинской журналистке Елене Бойко.
Обновлено в 16:22
Происшествия

Супруг королевы Елизаветы II попал в ДТП

97-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филипп попал в ДТП в графстве Норфолк, передает Reuters со ссылкой на заявление Букингемского дворца.
Обновлено в 14:26
Гаджеты

Motorola возродит культовую раскладушку RAZR

Компания Motorola намерена возобновить выпуск знаменитой модели RAZR, которая получит сгибающийся экран.
Обновлено вчера в 17:33
Космос

Роскосмос заявил о возможном завершении работы со «Спектром-Р»

Ученым вновь не удалось восстановить связь с радиотелескопом "Спектр-Р".
Обновлено в 13:31
Авто

Купеобразный Geely FY11 раскрылся в «спортивной» версии

Моторную гамму Geely FY11, помимо стандартного 2,0-литрового турбомотора на 238 сил, представила гибридная силовая установка от Volvo XC40 на базе 1,5-литрового 177-сильного «атмосферника» и 48-вольтового стартер-генератора.
Обновлено вчера в 23:44
Авто

Toyota представила в России спецверсию внедорожника Land Cruiser Prado

Дилерами Toyota в России начата работа по организации заказов, связанных с внедорожником специальной серии Toyota Land Cruiser Prado Style.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Число погибших при взрыве в Колумбии выросло до 10 человек

Обновлено в 17:45
Энергетика

Суд отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2

По словам компании, швейцарский суд полностью отменил свое постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2.
Обновлено в 13:09
Происшествия

Суд арестовал бывшего гендиректора производителя водки «Пять озер»

Тверской суд Москвы арестовал до 16 марта бывшего гендиректора одного из крупнейших производителей водки в России – Алкогольной сибирской группы (АСГ) Игоря Савельева.
Обновлено в 11:53
Космос

В Роскосмосе рассказали об обилии космического мусора на орбите Земли

Обновлено в 17:57
Наука

Ученые оживили скелет существа, жившего 290 миллионов лет назад

По оценкам ученых, первые амниоты появились 310 миллионов лет назад.
Обновлено в 02:31
Общество

«Победа» отменит все международные рейсы из «Пулково»

«Победа» с апреля отменяет все международные рейсы из «Пулково».
Обновлено в 12:56
Политика

Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине

Обновлено вчера в 12:07
Транспорт

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 20 рейсов

Обновлено 15 января в 15:34
Общество

Жители России смогут пронаблюдать сближение Луны и Альдебарана

Вечером 17 января после заката Луна пройдет рядом с одной из самых ярких звезд созвездия Тельца — Альдебараном.
Обновлено в 19:25
Технологии

Оксфорд прекратил получение финансирования от «Huawei»

Оксфордский университет заявил о приостановке получения финансовой помощи от китайской компании «Huawei Technologies Co. Ltd» на фоне растущего неодобрения мировым сообществом деятельности корпорации.
Обновлено в 14:57
Происшествия

Против сотрудников колонии Цеповяза возбудили новое уголовное дело

Обновлено в 11:33
Авто

Лимузин «Волга-Кортеж» продают за 4 млн рублей

В Сети на одном из сайтов продают автомобиль «Волга-Кортеж». Стоимость модели составляет 4 млн рублей.
Обновлено в 11:40
Наука

Учёные рассказали о простом способе улучшить память и работу мозга

Учёные из США рассказали о действенном способе улучшить память и другие когнитивные функции мозга.
Обновлено в 01:40
Авто

Mercedes-Benz приостановил сборку фургонов в Нижнем Новгороде

Производство фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде приостановлено из-за отсутствия комплектующих.
Обновлено в 14:28
Спорт

Эксперты WADA завершили работу в московской антидопинговой лаборатории

Экспертная группа Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершила работу по извлечению базы данных московской лаборатории.
Обновлено в 13:59
Общество

Mastercard запретит автоматически списывать деньги с платных подписок

Платежная система Mastercard запретит продавцам пробных подписок автоматически продлевать их без официального согласия владельца банковской карты.
Обновлено в 13:47
Гаджеты

Опубликовано живое фото флагманского смартфона Samsung Galaxy S10+

Для кого-то топовые смартфоны Samsung Galaxy S10 станут реальностью только 24 февраля, а кто-то ими уже вовсю пользуется.
Обновлено в 01:32
Космос

«Лунный росток» погиб от холода

Хлопковое семя, высаженное китайским зондом "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны, как ранее писал "Ревизор.ru", погибло, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Обновлено в 04:16
Политика

Порошенко выбил телефон из рук снимавшего его украинца

Украинский президент Петр Порошенко выбил телефон из рук украинца, снимавшего главу государства во время общения с избирателями и пытавшегося задать ему вопрос, передает РИА Новости.
Обновлено в 14:32
ещё по теме
Главное