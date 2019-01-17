Экономика
Пенсионный фонд сократит несколько тысяч сотрудников в 2019 годуРБК 09:16
Пенсионный фонд России продолжит оптимизацию численности сотрудников фонда, сообщил в интервью РБК председатель ПФР Антон Дроздов. В 2019 году ПФР сократит несколько тысяч сотрудников, в том числе в связи с развитием электронных услуг.
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Мы планируем дальнейшую оптимизацию численности фонда. Она связана со структурной перестройкой внутри фонда, с централизацией процессов, в том числе за счет развития информационных технологий. У нас есть определенные планы, как правило, это несколько тысяч человек.
— Антон Дроздов, экономистКоммерсантъ 10:36
с чего всё началось
Например, никто не может получать пенсию ниже прожиточного минимума субъекта РФ, есть федеральные и региональные социальные доплаты. В частности, из бюджета Пенсионного фонда в этом году 86 млрд руб. будет направлено гражданам 70 регионов на федеральные доплаты.РБК08:44
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