Пенсионный фонд сократит несколько тысяч сотрудников в 2019 годуРБК 09:16

Например, никто не может получать пенсию ниже прожиточного минимума субъекта РФ, есть федеральные и региональные социальные доплаты. В частности, из бюджета Пенсионного фонда в этом году 86 млрд руб. будет направлено гражданам 70 регионов на федеральные доплаты.

с чего всё началось

Мы планируем дальнейшую оптимизацию численности фонда. Она связана со структурной перестройкой внутри фонда, с централизацией процессов, в том числе за счет развития информационных технологий. У нас есть определенные планы, как правило, это несколько тысяч человек.

Пенсионный фонд России продолжит оптимизацию численности сотрудников фонда, сообщил в интервью РБК председатель ПФР Антон Дроздов. В 2019 году ПФР сократит несколько тысяч сотрудников, в том числе в связи с развитием электронных услуг.

Пенсионный фонд сократит несколько тысяч сотрудников в 2019 году

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