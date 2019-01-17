Пенсионный фонд сократит несколько тысяч сотрудников в 2019 годуРБК вчера в 09:16

О реакции россиян на пенсионную реформу "Это всегда чувствительный вопрос.

с чего всё началось

Мы планируем дальнейшую оптимизацию численности фонда. Она связана со структурной перестройкой внутри фонда, с централизацией процессов, в том числе за счет развития информационных технологий. У нас есть определенные планы, как правило, это несколько тысяч человек.

Пенсионный фонд России продолжит оптимизацию численности сотрудников фонда, сообщил в интервью РБК председатель ПФР Антон Дроздов. В 2019 году ПФР сократит несколько тысяч сотрудников, в том числе в связи с развитием электронных услуг.

Пенсионный фонд сократит несколько тысяч сотрудников в 2019 году

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