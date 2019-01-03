Общество
С 2019 года в России начнут постепенно, на полгода, повышать пенсионный возраст. Вместе с этим предусмотрено сохранение различных льгот и мер социальной поддержки для так называемых предпенсионеров.
Афанасий-бизнес01:23
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Закон о сохранении региональных льгот пожилым вступил в силу в Подмосковье
Пульс Ивантеевки03 января в 15:17
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Хоккей
Форвард сборной Швейцарии забил с лёта в матче за бронзу МЧМ с Россией
Обновлено в 17:52
Происшествия
Пожар на нефтяном месторождении в ХМАО локализован
Возгорание на Приобском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) локализовано, заявил «РИА Новости» представитель компании «РН-Юганскнефтегаз».
Обновлено в 18:21
Происшествия
В студенческом общежитии в Москве произошла массовая драка
Полиция Москвы пресекла конфликт в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ), сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 12:43
Политика
Турция отказалась от предложения США по поводу российских С-400
Обновлено в 16:44
Происшествия
Близ Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5
Обновлено вчера в 23:32
Космос
Илон Маск назвал дату запуска Dragon-2 к МКС
Обновлено в 18:16
Хоккей
Россия сыграет со Швейцарией в матче за бронзу на МЧМ-2019
В матче за бронзу Россия в заключительный день турнира, 6 января, сыграет со Швейцарией, которая в своём полуфинале проиграла Финляндии (1:6). Сборная России третий год подряд не смогла пробиться в финал МЧМ.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
Младенцу заклеили рот пластырем в роддоме Ингушетии
Полиция Ингушетии проверяет информацию о том, что младенцу в республиканском перинатальном центре заклеили рот лейкопластырем.
Обновлено в 15:18
Происшествия
В полиции сообщили о задержаниях на акциях протеста в Париже
Сотрудники правоохранительных органов в ходе акций протеста в Париже, организованных движением «Жёлтые жилеты», провели массовые задержания.
Обновлено в 12:44
Происшествия
В Каире при обезвреживании взрывного устройства у церкви погиб сапер
Сапер погиб во время обезвреживания взрывного устройства, найденного возле одной из церквей в Каире, сообщает Sky News Arabia.
Обновлено в 16:52
Спорт
Норвежский лыжник объяснился за оскорбление российских спортсменов
Обновлено в 16:23
Кино
Актера Владимира Дыховичного похоронят в США
Актер Владимир Дыховичный, скончавшийся 31 декабря на 31-м году жизни, будет похоронен в США, где живет его мать Ольга Черепанова.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Названа причина смерти Криса Кельми
По информации "Пятого канала", причиной смерти стало "хроническое заболевание".
Обновлено в 13:37
Хоккей
Освистанный канадцами хоккеист сборной России оригинально отпраздновал гол в матче за бронзу МЧМ
Нападающий сборной России по хоккею Клим Костин оригинально отпраздновал заброшенную в ворота национальной команды Швейцарии шайбу во втором периоде матча за третье место молодёжного чемпионата мира.
Обновлено в 17:31
Политика
Макрон осудил насилие в ходе протестов в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие во время протестных акций движения «Жёлтые жилеты» в стране и призвал стороны к диалогу.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие
В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ
Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Самедовым
Московский «Спартак» и полузащитник Александр Самедов расторгли трудовое соглашение по обоюдному решению сторон.
Обновлено в 08:43
Политика
Авторы парфюма «от Путина» не получали одобрения Кремля
В Кремле не давали согласия на использование имени главы государства в коммерческих целях, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Обновлено в 17:27
Политика
Россиянина задержали на острове в Тихом океане по запросу США
Агенты ФБР задержали на Северных Марианских островах гражданина России Дмитрия Макаренко, говорится в документах в американской судебной базе.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве
Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:22
Происшествия
В Мариуполе прогремел взрыв в жилом доме
В Мариуполе накануне вечером прогремел взрыв в многоэтажном доме. Это случилось в квартире на третьем этаже, на проспекте Строителей.
Обновлено в 17:42
Общество
Туристы пожаловались на эпидемию постельных клопов в США и Европе
Обновлено в 16:43
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин расстался с женой
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин ушел из семьи, оставив жену и маленькую дочь. Об этом заявила его бывшая супруга Алиса.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
США планируют оставить войска на юге Сирии на неопределенный срок
Власти США намерены оставить часть войск на юге Сирии на неопределенное время после вывода основного контингента.
Обновлено в 13:43
Политика
«Группа Лимы» потребовала от Мадуро передать власть парламенту
Страны "Группы Лимы" не признают легитимность нового президентского срока главы Венесуэлы Николаса Мадуро и требуют от него назначить новые президентские выборы, а до тех пор передать власть парламенту, сообщает МИД Перу по итогам встречи министров иностранных дел группы.
Обновлено вчера в 15:32
Общество
Роспотребнадзор предложил защитить законом генетические данные россиян
Изменения в рамках указанной инициативы, как полагают в Роспотребнадзоре, должны быть внесены в закон «О персональных данных» и закон «О защите прав потребителей».
Обновлено в 09:22
Политика
Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины
Обновлено в 05:54
Хоккей
В Америке осудили поведение капитана сборной России после матча с США
После поражения в полуфинале МЧМ-2019 от сборной США капитан сборной России Клим Костин попал под обстрел заокеанской критики.
Обновлено вчера в 20:31
Политика
NASA отложило визит Рогозина в США
Американское космическое агентство NASA отложило визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который планировался на февраль нынешнего года.
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Американские сенаторы признали Украину неуправляемой проблемой
В США прошла встреча группы сенаторов-республиканцев с представителями нескольких украинских общественных организаций, в ходе которой американские политики резко раскритиковали политику Украины, пишет International Policy Digest.
Обновлено в 17:34