Общество
С 2019 года в России начнут постепенно, на полгода, повышать пенсионный возраст. Вместе с этим предусмотрено сохранение различных льгот и мер социальной поддержки для так называемых предпенсионеров.
Афанасий-бизнес01:23
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Происшествия
Пираты захватили моряков у берегов Бенина
В Гвинейском заливе около берегов государства Бенин пираты похитили шестерых членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy, предположительно - россиян, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на спасательно-координационный центр Росморречфлота.
Обновлено в 02:38
Хоккей
Капитан сборной России извинился за свое поведение после матча с США
Капитан сборной России Клим Костин принес извинения за свое поведение после окончания полуфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею с командой США, в котором российские хоккеисты потерпели поражение со счетом 1:2.
Обновлено в 03:28
Политика
NASA отложило визит Рогозина в США
Американское космическое агентство NASA отложило визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который планировался на февраль нынешнего года.
Обновлено вчера в 16:15
Армия и оружие
В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ
Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Кино
Скончался народный артист Иван Бортник
Обновлено в 03:55
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о стрельбе в боулинг-клубе в Калифорнии
Полиция Калифорнии проверяет информацию о стрельбе с несколькими погибшими в боулинг-клубе вблизи Лос-Анджелеса.
Обновлено в 04:27
Политика
Россиянин задержан на острове в Тихом океане по запросу ФБР США
В субботу, 5 января, на острове Сайпан административного образования Содружество северных Марианских островов по запросу ФБР был задержан россиянин Дмитрий Макаренко.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Спасенный в Магнитогорске младенец стал дышать самостоятельно
Состояние ребенка, эвакуированного из Магнитогорска в Москву после ЧП, оценивается как стабильное, за последние сутки медикам удалось его перевести с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.
Обновлено в 02:13
Политика
Хакеры опубликовали доклады Integrity Initiative о работе Sputnik и RT
Новая партия документов Счета на общую сумму около тысячи фунтов выставлены на имя живущего в Иордании Джассара Джамаля аль-Тахата за "составление для Integrity Initiative докладов о медиакампаниях RT".
Обновлено вчера в 22:52
Политика
Опрос: рекордное число американцев хочет навсегда уехать из США
Рекордное число граждан США хотят покинуть Соединенные Штаты и проживать в другой стране на постоянной основе.
Обновлено в 00:03
Культура
В реанимации скончалась супруга режиссера Марлена Хуциева
Ирина Соловьева, супруга 93-летнего режиссера Марлена Хуциева, которая была госпитализирована вместе с ним незадолго до Нового года, в пятницу, 4 января, умерла в реанимации.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Крыму закрыли дорогу на Ай-Петри
Автодорога через гору Ай-Петри в Крыму была перекрыта для всего транспорта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление МЧС по Крыму.
Обновлено в 01:06
Политика
Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией
Обновлено вчера в 02:16
Транспорт
Шереметьево назвали самым пунктуальным в мире аэропортом
Исследовательская компания OAG, занимающаяся авиационной информацией, опубликовала доклад "Лига пунктуальности — 2019", в котором по итогам 2018 года назвала аэропорты, допускающие наименьшее количество задержек рейсов и расхождений с расписанием.
Обновлено в 03:35
Политика
Порошенко провел переговоры с Эрдоганом
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу в Стамбуле с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, они обсудили пути укрепления стратегического партнерства и вопросы освобождения осужденных в РФ украинцев, сообщила в субботу пресс-служба главы украинского государства.
Обновлено в 04:48
Политика
В Стамбуле вручат томос об автокефалии украинской церкви
Вселенский Патриарх Варфоломей 5-6 января проведет в Константинопольском патриархате в Стамбуле торжественную церемонию вручения томоса об автокефалии свежесозданной Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено в 02:24
Политика
Трамп заявил, что может ввести в США режим чрезвычайного положения
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Спикер палаты представителей США назвала Путина гангстером
Новая спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сочла опасными отношения американского президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:50
Политика
Арестованный за шпионаж в России американец имеет тройное гражданство
Арестованный за шпионаж в России американец Пол Уилан имеет тройное гражданство.
Обновлено вчера в 12:07
Армия и оружие
Принц Гарри примет участие в учениях против «вторжения России»
Британский принц Гарри в составе корпуса морских пехотинцев примет участие в крупнейших за последние 20 лет военных учениях в Норвегии против "вторжения России".
Обновлено в 03:12
Происшествия
Езду Верника по пешеходной зоне прокомментировали в МХТ
Обновлено в 04:18
Футбол
Марадона был госпитализирован из-за кровотечения в желудке
Главный тренер мексиканского футбольного клуба «Дорадос», чемпион мира 1968 года Диего Марадона был госпитализирован в Буэнос-Айресе из-за обнаруженного во время обследования кровотечения в желудке, сообщает агентство Telam.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия
В Польше пять человек сгорели на квесте
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
В Екатеринбурге пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
Пять человек пострадали в субботу в ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля в Екатеринбурге, сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 03:26
Общество
На аукционе в Токио тунца продали почти за 3,1 миллиона долларов
Тунец весом 278 килограммов был продан на первых в этом году торгах в Токио за рекордную сумму в 333,6 миллиона иен (почти 3,1 миллиона долларов), сообщила широко известная в Японии сеть ресторанов суши "Суши Дзаммай" в своем Twitter.
Обновлено вчера в 22:06
Авто
Ford отзывает 1 миллион автомобилей из-за подушек безопасности
Компания Ford объявила о международном отзыве 953 тыс. автомобилей из-за дефектных подушек безопасности японской фирмы Takata.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Бывшему министру финансов Подмосковья Кузнецову предъявлены обвинения
Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, который накануне был экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено вчера в 05:14
Экономика
Эксперт рассказал о критическом состоянии экономики Украины
Внешние и внутренние задолженности Украины достигли критического значения и уже превысили 70 процентов от ВВП.
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Украине предрекли прекращение железнодорожного сообщения с Россией
В августе 2018 года украинский железнодорожный оператор «Укрзализныця» уже заявлял о том, что готов прекратить сообщение с Россией, если власти страны примут подобное решение.
Обновлено вчера в 17:30
Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено 03 января в 04:25