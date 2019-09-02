Экономика
Газета.RuПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Как отмечается, ПФР предложил повысить сумму пенсионных накоплений в 2,4 раза, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.РБК17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 20:28, Вашингтон
Наука
Вода может самостоятельно становиться перекисью водорода
Совершенно случайно американские ученые узнали, что вода (Н2О) может сама без каких-либо дополнительных воздействий становиться перекисью водорода (Н2О2).
Faktom 12:32
Происшествия
Полиция задержала сбившего детей в Москве водителя Porsche
Московская полиция задержала на юго-востоке столицы мужчину, который сбил детей за рулем автомобиля Porsche.
Известия 18:39
Общество
Губернатор Южной Каролины объявил эвакуацию побережья из-за урагана
На всем побережье штата Южная Каролина из-за приближения урагана "Дориан" объявлена эвакуация, заявил губернатор Генри Макмастер.
РИА Новости 19:29
Хоккей
«Авангард» прервал неудачную серию с ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ
Хоккеисты омского "Авангарда" выиграли Кубок Открытия, победив московский ЦСКА в первом матче чемпионата КХЛ сезона-2019/20.
РИА Новости 11:45
Происшествия
МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске
В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции.
Газета.Ru 20:07
Политика
В Польше начались памятные мероприятия к 80-летию Второй мировой войны
Московский Комсомолец вчера в 22:29
Футбол
Тренер «Спартака» нашел причину домашнего поражения от «Зенита»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что на игре его команды в проигранном матче с «Зенитом» (0:1) сказался плотный график.
Lenta.ru 16:26
Армия и оружие
Нарышкин указал на опасность новой ядерной гонки
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью «Известиям» заявил, что система коллективной безопасности, существовавшая почти 50 лет, сегодня целенаправленно разрушается Соединенными Штатами.
Известия 17:48
Гаджеты
LG Display начала массовое производство OLED-панелей в Китае
В пятницу руководство компании LG Display торжественно ввело в строй завод по выпуску панелей OLED в Китае в городе Гуанчжоу.
3DNews 07:21
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах
Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.
Вечерняя Москва 20:01
Политика
Зеленский обсудил с Пенсом свою будущую встречу с Трампом
Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом обсудил свою предстоящую встречу с американским главой государства, говорится в сообщении на сайте президента Украины.
Газета.Ru 16:15
Экономика
Орешкин рассказал о влиянии цен на нефть на экономику России
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что нефть при цене в $40 за баррель не окажет серьезного давления на российскую экономику.
Газета.Ru 18:23
Политика
Премьер Украины прокатился на самокате по зданию кабмина
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокатился на электросамокате по зданию украинского правительства.
RT на русском 10:24
Футбол
«Рома» может арендовать у «Арсенала» Мхитаряна
Матч ТВ 19:03
Общество
МЧС Якутии проведет проверки систем оповещения граждан
Ежеквартальные проверки систем оповещения граждан проведет МЧС республики в понедельник, 2 сентября, сообщает телеканал "Якутия 24".
Якутия 24 07:01
Кино
В Туле международная команда снимает фильм о селфи
Фильм, включающий в себя 7 новелл, является международным проектом.
Московский Комсомолец 15:59
Общество
Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре достиг 727 см
RT на русском вчера в 11:38
Общество
Минтруд назвал число работающих пенсионеров
В настоящее время в России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 млн человек.
РБК 03:17
Общество
В селе Бетюнцы Амгинского улуса открыли новую школу на 220 мест
Глава Якутии Айсен Николаев 1 сентября принял участие в торжественном открытии Бетюнской средней общеобразовательной школы имени Николая Егоровича Иванова на 220 мест в Амгинском улусе.
ИА ЯСИА 09:04
Происшествия
В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru 19:12
Армия и оружие
Вице-премьер РФ: «Ангара» не соответствует требованиям Минобороны
По словам заместителя председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова, новая ракета "Ангара" не соответствует требованиям Минобороны РФ, которое выступает основным заказчиком этого носителя.
Московский Комсомолец 19:25
Путешествия
Круизный лайнер Viking Sun отправился в рекордную по продолжительности кругосветку
ТАСС 12:52
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru 03:29
Общество
Президентское кадетское училище открыли в Кемерово
Статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков во вступительной речи отметил, что с 2009 года в России было открыто восемь президентских кадетских училищ.
Известия 03:58
Экономика
AliExpress сделает пакетное предложение
Площадка начнет доставлять заказы в одной посылке Китайская торговая площадка AliExpress запускает возможность доставки заказов от разных поставщиков в одном пакете.
Коммерсантъ 19:12
Авто
Названы 5 самых дешевых внедорожников в РФ в сентябре
Эксперты портала CarsWeek вновь проанализировали автомобильный рынок и назвали ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России в сентябре 2019 года.
Автоновости дня 02:28
Музыка
Член жюри «Новой волны» объяснил мат Киркорова и слезы Лолиты
Член жюри, вокалист группы Therr Maitz Антон Беляев объяснил причины таких происшествий.
Телеканал 360° 08:49
Общество
Названы регионы России с самой доступной электроэнергией
Отмечается, что в Иркутской области самая низкая в России цена электроэнергии — немного больше одного рубля за киловатт в час.
Известия 19:50
Космос
Учёные: Струйные потоки внутри Сатурна оказались похожи на мёд
HotGeo вчера в 08:18