Пенсионный фонд планирует сократить несколько тысяч сотрудниковКлопс вчера в 15:47

О реакции россиян на пенсионную реформу "Это всегда чувствительный вопрос.

с чего всё началось

Мы планируем дальнейшую оптимизацию численности фонда. Она связана со структурной перестройкой внутри фонда, с централизацией процессов, в том числе за счет развития информационных технологий. У нас есть определенные планы, как правило, это несколько тысяч человек.

В Пенсионном фонде РФ намерены сократить штаты и оптимизировать работу организации. Об этом в интервью РБК сообщил глава ПФР Антон Дроздов. По словам Дроздова, в фонде планируют активно использовать МФЦ.

Пенсионный фонд планирует сократить несколько тысяч сотрудников

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