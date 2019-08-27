Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России(ПФР) Сергей Чирков заявил, что его организация полностью готова к переходу на электронные пенсионные книжки с января 2020 года, поскольку для этого события в России созданы все условия.

с чего всё началось

Руководство Пенсионного фонда заверило граждан России, что проблем с переходом на новый формат трудовых книжек не будет, поскольку в ведомстве наработан большой опыт по ведению базы данных о пенсионных правах. А введение электронных трудовых книжек планируется начать с января 2020 года.

Наука Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.

Общество Почти 34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму» Всего в России в "квалификационную яму" попадает 33,9 млн человек, говорится в докладе BCG и World Skills.

Политика Путин и Эрдоган подробно осмотрели Су-57 и МС-21 Президенты России и Турции зашли в кабину новейшего российского истребителя Су-57 на авиасалоне МАКС-2019.

Футбол «Монако» и «Милан» проявляют интерес к Рохо Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может продолжить карьеру во Франции, утверждает The Guardian.

Происшествия На Кубани разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве падчерицы Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело в связи со смертью четырехлетней девочки, подозреваемый в убийстве - сожитель ее матери - объявлен в розыск, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе СУ СКР по региону.

Политика Паоло Коэльо извинился перед Францией за поведение президента Бразилии Бразильский писатель Паоло Коэльо опубликовал в своем Twitter видеообращение, в котором извинился перед французами за замечания президента Бразилии Жаира Болсонару в адрес французского лидера Эмманюэля Макрона и его жены Брижит.

Политика Бывшего министра здравоохранения Украины задержали в аэропорту Киева Правоохранители во вторник, 27 августа, задержали в киевском аэропорту Жуляны Раису Богатыреву, которая при президенте Викторе Януковиче возглавляла минздрав Украины.

Гаджеты Названы цены и спецификации Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro Индийский сетевой информатор Мукул Шарма уточнил цены на новые девайсы, а также рассказал о полных спецификациях старшей модели.

Политика Путин прибыл в Казань на закрытие WorldSkills Президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в церемонии закрытия чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, сообщают СМИ.

Авто У паркетника Hyundai Kona появилась гибридная версия Новый паркетник Hyundai Kona Hybrid не имеет зарядного разъема и чисто электрического режима движения.

Религия Почему православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы В среду, 28 августа, православные отмечают великий праздник - Успение Пресвятой Богородицы.

Здоровье Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения врачей Заведующий отделением хирургии ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев рассказал телеканалу 360, с чем связано массовое увольнение врачей.

Авто GM Korea представила новый пикап Chevrolet Colorado Южнокорейская автомобилестроительная компания GM Korea представила новый пикап Chevrolet Colorado производства США.

Армия и оружие В НАТО пообещали ответить на кибератаки Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс может ответить на любую кибератаку, пишет Prospect.

Теннис Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).

Шоу-бизнес Певец Юлиан прокомментировал сообщения о госпитализации Как сообщает РИА "Новости", таким образом Юлиан Васин опроверг сообщения, поступившие ранее.

Гаджеты Xiaomi изобрела шарф с подогревом и затягиванием на шее Стоит отметить, что Xiaomi продает шарф под брендом Mijia, оснащенный системой подогрева.

Кино В студии «Мельница» показали портрет новой подруги Лунтика Анимационная студия «Мельница» занимается созданием образа подруги Лунтика — персонажа отечественного мультсериала «Лунтик и его друзья».

Шоу-бизнес Анфиса Чехова показала подросшего красавчика-сына Снимок был сделан в столичном Авиапарке. На фото подросший и похорошевший мальчуган счастливо улыбается в объятиях мамы.

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности в России Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.

Наука Синдром беспокойных ног приводит к суициду Исследование показало, что жертвы синдрома беспокойных ног почти в три раза чаще рискуют столкнуться с самоповреждениями или совершить попытку суицида.

Футбол Савин признался, что принимал участие в договорном матче Бывший российский футболист Евгений Савин отметил, что невольно стал участником договорного матча.

Армия и оружие Срочный визит Эрдогана в Москву: Турция беспокоится за Идлиб Срочный визит в Москву для переговоров с Владимиром Путиным нанес президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа, сообщает РИА Новости.