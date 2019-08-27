Экономика
Go64.ruПенсионный фонд переходит на электронные трудовые книжки
Руководство Пенсионного фонда заверило граждан России, что проблем с переходом на новый формат трудовых книжек не будет, поскольку в ведомстве наработан большой опыт по ведению базы данных о пенсионных правах. А введение электронных трудовых книжек планируется начать с января 2020 года.
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с чего всё началось
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России(ПФР) Сергей Чирков заявил, что его организация полностью готова к переходу на электронные пенсионные книжки с января 2020 года, поскольку для этого события в России созданы все условия.Экономика сегодня05:14
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:10, Вашингтон
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