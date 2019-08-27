Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России(ПФР) Сергей Чирков заявил, что его организация полностью готова к переходу на электронные пенсионные книжки с января 2020 года, поскольку для этого события в России созданы все условия.

с чего всё началось

Руководство Пенсионного фонда заверило граждан России, что проблем с переходом на новый формат трудовых книжек не будет, поскольку в ведомстве наработан большой опыт по ведению базы данных о пенсионных правах. А введение электронных трудовых книжек планируется начать с января 2020 года.

Экономика Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков Вступление в силу закона «Об органической продукции» может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих соответствующую маркировку.

Общество Появилось видео схода селя во Владивостоке В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.

Политика Путин дважды купил мороженое у одной и той же продавщицы Во время посещения авиасалона МАКС президент России Владимир Путин купил мороженое у той же продавщицы, что и в 2017 году.

Армия и оружие В России создадут «принципиально новый» вертолет Принципиально новый вертолет, который объединит прежние наработки, разрабатывают в России, сообщил директор по инновациям холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрей Шибитов.

Политика Пауло Коэльо извинился перед французами за президента Бразилии Бразильский писатель Пауло Коэльо в видеообращении раскритиковал президента своей страны Жаира Болсонару и принес извинения французам за высказывания политика.

Политика Бразилия готова принять международную помощь для Амазонии В понедельник вечером Оникс Лоренцони - глава администрации президента Бразилии Жаира Болсонару - заявил, что правительство южноамериканской страны откажется от анонсированной президентом Франции помощи "семерки" в размере €20 млн на тушение пожаров в Амазонии.

Армия и оружие На Украине сохраняют призыв в армию В украинской президентской партии "Слуга народа" заявили, что призыв на срочную службу в стране отменять не планируют.

Общество Российским учителям разрешили публиковать фото в купальнике Министерство просвещения и профсоюз работников образования выпустили новую редакцию типового кодекса этики для учителей.

Армия и оружие Эксперты оценили готовность ядерной системы «Борей» — «Булава» Атомные подлодки проекта 955 "Борей" обычно проводят пуски межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава-30" из Баренцева и Белого морей, что может говорить о недостаточной отработке или неготовности некоторых элементов системы "Борей" — "Булава", считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Общество «Аэрофлот» объявил об отказе от дешевых перевозок на Дальний Восток Дешевые и фиксированные тарифы "Аэрофлот" ввел в 2015 году, а 2018 к программе присоединилась авиакомпания "Россия", предоставив для пользования по тарифу пять направлений перелетов.

Музыка Дима Билан посвятил свое выступление пожарам в Сибири Напомним, что в этом году в Сибири произошел один из самых крупных лесных пожаров.

Армия и оружие Российский дипломат назвал численность боевиков ИГ в Сирии Российский зампостпред при ООН Геннадий Кузьмин назвал общее число боевиков, запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", а также их сторонников в Сирии.

Авто На скетчах продемонстрировали новинку Volkswagen T-Sport Скорее всего, автомобиль получит название Volkswagen T-Sport, а премьера будет проведена в 2020 году.

Футбол «ПСЖ» спешит подписать Манджукича из-за травм Мбаппе и Кавани Парижане спешат приобрести хорвата из-за того, что нападающие Эдинсон Кавани и Кильян Мбаппе получили травмы.

Экономика Раскрыт объем «секретной» экономики России Заместитель руководителя Росстата Ирина Максакова пояснила, что ведомство не публикует эти сведения из-за секретности.

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Политика ГИБДД отказалась штрафовать Путина за езду без шлема на мотоцикле В ГИБДД Севастополя заявили, что не будут выписывать штраф президенту РФ Владимиру Путину за езду без шлема на мотоцикле.

Происшествия В отношении Абызова возбудили новое уголовное дело СК возбудил новое уголовное дело по факту незаконного предпринимательства в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Общество Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался проблем в армии Житель города Троицк Челябинской области Роман, поменявший имя на Пельмень, опасается, что его имя создаст ему проблемы во время службы в армии.

Наука Синдром беспокойных ног приводит к суициду Исследование показало, что жертвы синдрома беспокойных ног почти в три раза чаще рискуют столкнуться с самоповреждениями или совершить попытку суицида.