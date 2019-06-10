Пенсионный фонд опробует систему автоматического поиска бедныхРБК 02:21

В восьми регионах протестируют автоматическую технологию выявления граждан, которые живут за чертой бедности, заявил в интервью РИА Новости председатель Пенсионного фонда Антон Дроздов.

с чего всё началось

Наша задача в течение этого года опробовать эту модель в пилотных регионах и уже дальше распространить на все субъекты РФ. По сути, мы – такая информационная база для регионов и Минтруда для реализации этой программы. И помощь Росстату, конечно.

В восьми российских регионах протестируют автоматическую технологию, с помощью которой можно будет выявлять граждан, живущих за чертой бедности. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

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