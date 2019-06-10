Экономика
Пенсионный фонд опробует систему автоматического поиска бедныхРБК 02:21
В восьми российских регионах протестируют автоматическую технологию, с помощью которой можно будет выявлять граждан, живущих за чертой бедности. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
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Наша задача в течение этого года опробовать эту модель в пилотных регионах и уже дальше распространить на все субъекты РФ. По сути, мы – такая информационная база для регионов и Минтруда для реализации этой программы. И помощь Росстату, конечно.
— Антон Дроздов, российский экономистНТА-Приволжье 09:41
с чего всё началось
В восьми регионах протестируют автоматическую технологию выявления граждан, которые живут за чертой бедности, заявил в интервью РИА Новости председатель Пенсионного фонда Антон Дроздов.РИА Новости00:11
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Обновлено в 13:50
Происшествия
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В Москве в ночь на 10 июня неизвестный разгромил редакцию «Сноба», сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:26
Финансы
Российский фондовый рынок установил новый рекорд
Российский рынок акций снова на пике: индекс Мосбиржи в понедельник, 10 июня, обновил исторический максимум.
Обновлено в 11:30
Политика
Мураев возглавил список объединенного «Оппозиционного блока»
Партии «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Наши», «Відродження» и «Доверяй делам» объявили об объединении 7 июня.
Обновлено в 07:33
Авто
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Обновлено в 14:28
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
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Спорт
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Обновлено 08 июня в 14:59
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Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде
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Обновлено в 12:47
Политика
Зеленский придет на заседание КС, посвященное указу о роспуске Рады
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Обновлено в 10:48
Общество
Выплаты по уходу за инвалидами повысят до 10 тысяч рублей
Депутаты намерены увеличить ежемесячную выплату до 10 тысяч рублей. Речь идет о тех, кто ухаживает за инвалидами первой группы.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
На Северном флоте учились спасать подводников
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Экономика
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Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия
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На пакетах с наркотиками, найденными в доме журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены следы ДНК нескольких человек, сообщил 10 июня руководитель пресс-службы московской полиции Юрий Титов.
Обновлено в 15:18
Политика
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Обновлено в 12:25
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США
Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:21
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Начальник задержавших Голунова полицейских не увидел нестыковок в его деле
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Обновлено в 13:28
Политика
Посол США в России вернется на родину
Посол США в России Джон Хантсман к концу этого года оставит свой пост и вернется на родину.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Появилось видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Тульской области, четыре автомобиля из колонны, направлявшейся в Керчь для плановых работ по разминированию, сделали техническую остановку.
Обновлено в 10:58
Хоккей
«Бостон» обыграл «Сент-Луис» и сравнял счет в серии
Игра завершилась с разгромным счетом 5:1 в пользу «Бостона».
Обновлено в 00:58
Футбол
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену
Ранее сообщалось, что смертельно больной экс-футболист «Зенита» объявил о своём «последнем вечере».
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