Экономика

Пенсионный фонд опробует систему автоматического поиска бедныхРБК 02:21

В восьми российских регионах протестируют автоматическую технологию, с помощью которой можно будет выявлять граждан, живущих за чертой бедности. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
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Антон Дроздов
Наша задача в течение этого года опробовать эту модель в пилотных регионах и уже дальше распространить на все субъекты РФ. По сути, мы – такая информационная база для регионов и Минтруда для реализации этой программы. И помощь Росстату, конечно.
— Антон Дроздов, российский экономистНТА-Приволжье 09:41
с чего всё началось

Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных

В восьми регионах протестируют автоматическую технологию выявления граждан, которые живут за чертой бедности, заявил в интервью РИА Новости председатель Пенсионного фонда Антон Дроздов.
РИА Новости00:11

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ПФР запустит технологию автоматического определения бедных

Московский Комсомолец02:35

Пенсионный фонд опробует систему автоматического поиска бедных

РБК02:21

Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных

РИА Новости00:11

Пенсионный фонд запускает систему автоматического определения бедных

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Пенсионный фонд будет тестировать технологию автоматического определения бедных

URA.Ru01:17

Пенсионный фонд запускает технологию автоматического определения бедных

Znak.com01:35

Пенсионный фонд РФ запустит технологию автоматического определения бедных

ФАНвчера в 23:27
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Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки

Генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко рассказал РИА Новости, что сроки изготовления ракет-носителей "Ангара", указанные в приказе производственного объединения "Полет" - это внутренний производственный график предприятия, смещенный на шесть месяцев влево относительно графика исполнения государственных контрактов.
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На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.
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Хуситы с дронов атаковали авиабазу в Саудовской Аравии

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Мотоциклист погиб в аварии с внедорожником в Чите

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Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти

Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
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Продюсер и музыкант Бари Алибасов находится под пристальным вниманием врачей из-за вероятности того, что может вскрыться рубец на ожоге желудка, а это может привести к летальному исходу, сообщил "Интерфаксу" сын музыканта Бари Алибасов-младший.
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На смартфонах с Android нашли встроенный вирус

На смартфонах, работающих под ОС Android, специалисты в области компьютерной безопасности обнаружили встроенный вирус.
Обновлено в 05:30
Происшествия

В Одессе шесть человек погибли при пожаре в психбольнице

Пожар разгорелся в здании психбольницы в Одессе, в результате возгорания погибли шесть человек, сообщается на сайте государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 19:12
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«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену

Обновлено в 09:59
Армия и оружие

Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе

В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
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Ателье Mansory представило улучшенный Bugatti Chiron

Интерьер не избежал внимания специалистов, и больше похож на кондитерскую, причем очень дорогую — сейчас Mansory продает такой доработанный Chiron с пробегом по цене 4 250 000 евро.
Обновлено вчера в 23:00
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Специалисты Финансового университета при правительстве РФ составили макроэкономический прогноз на ближайшие годы, назвав регионы, которые будут отличаться самым активным экономическим ростом и увеличением зарплат.
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РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
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Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
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Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
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В условиях космоса кислоты могут не диссоциировать

Обновлено в 14:12
Происшествия

В Хабаровске возбудили дело после голодовки бесквартирных детей-сирот

Уголовное дело о превышении полномочий должностных лиц министерства Хабаровского края при строительстве жилья для детей-сирот возбуждено в Хабаровске, сообщает краевая прокуратура во вторник.
Обновлено в 22:32
Политика

ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан

По данным исследования, для 9% опрошенных символом России является богатая природа, в то время как любовь к Родине является главной ассоциацией со своей страной у 6% граждан, а 5% видят символом силу, мощь и величие нашей страны.
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Происшествия

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На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Общество

Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня

Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.
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Авто

В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа

Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
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«Амкар» получил 20,3 миллиона рублей от РФС

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Политика

Москалькова рассказала о реакции Путина на дело Голунова

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, встретившаяся в понедельник, 10 июня с главой государства Владимиром Путиным, сообщила, что президент положительно отреагировал на просьбу о расследовании фактов применения силы к журналисту "Медузы" Ивану Голунову, который в настоящее время находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 12:53
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Пропавшая картина да Винчи найдена на яхте саудовского принца

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Политика

Названы 10 кандидатов на пост премьера Великобритании

Консервативная партия Великобритании официально огласила имена 10 кандидатов, которые могут занять пост премьер-министра Великобритании после отставки Терезы Мэй.
Обновлено в 16:15
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Final Fantasy VII Remake получила дату релиза

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