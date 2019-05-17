Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиянРБК 02:08
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу фонда.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 02:40, Ашберн
Происшествия
В Рязанской области поймали автомобильных мошенников
В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
Обновлено в 00:36
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Наука
Назван фактор, повышающий риск развития рака
Ученые пришли к выводу, что для людей с избыточным весом каждые лишние пять пунктов в индексе массы тела повышают риск развития раком на десять процентов.
Обновлено вчера в 11:07
Экономика
Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП
По данным «Деловой России», порядка 700 тыс. предпринимателей столкнулись с массовыми отказами в проведении операций и блокировками счетов в 2017 году.
Обновлено в 00:01
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала Евровидения-2019
Обновлено вчера в 18:31
Армия и оружие
В России начались работы по созданию новой штурмовой винтовки
В России разрабатывают новую штурмовую винтовку, заявил в интервью РИА Новости гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") Альберт Баков.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей
Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в похищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Экономика
Большая часть российских семей не имеют сбережений
Средний объем сбережений россиян составляет 140-210 тысяч рублей. При этом половина семей имеет накоплений менее 56 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 04:10
Армия и оружие
Япония запретила полеты дронов над военными базами США
Верхняя палата парламента Японии запретила полеты дронов над американскими военными объектами без получения особого разрешения, сообщает Киодо.
Обновлено в 00:57
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Санкции против китайской Huawei вредят экономике Японии
Американские санкции в отношении китайского телекоммуникационного гиганта Huawei причинят ущерб японским компаниям, заявил министр финансов Японии Таро Асо.
Обновлено в 00:39
Здоровье
Правительство предлагает уточнить определение «наркоман»
Правительство предлагает исключить медицинское освидетельствование из числа процедур для постановки диагноза «наркомания» и уточнить понятие «наркоман».
Обновлено вчера в 18:07
Кино
Актёр Пускепалис отказался сниматься на Западе из-за «неуважения к России»
Заслуженный артист России Сергей Пускепалис отказался сниматься в кино на Западе, поскольку не хочет «участвовать там, где не уважают Россию и русских».
Обновлено в 01:13
Музыка
Киркоров заявил, что вернул Россию в финал «Евровидения»
Певец Филипп Киркоров заявил, что благодаря ему российский певец Сергей Лазарев смог пройти в финал "Евровидения".
Обновлено в 01:50
Футбол
Спаллетти выгнал Жоау Мариу с тренировки «Интера»
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти выгнал с тренировочного занятия полузащитника Жоау Мариу, сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено вчера в 20:04
Авто
Названы лучшие кроссоверы и внедорожники в России
Обновлено в 02:15
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено вчера в 18:36
Гаджеты
Удешевленный смартфон Xiaomi Mi 9 SE появится на рынке России
Компания Xiaomi 23 мая представит на рынке России смартфон Mi 9 SE, являющийся упрощенной модификацией флагмана Mi 9. Отечественные пользователи смогут приобрести удешевленную компактную модель по цене от 24 990 рублей.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
Летчики в Сибири выполнили учебно-тренировочные полеты на предельно малых высотах
Обновлено вчера в 11:45
Политика
Помпео назвал три точки сближения России и США
Говоря о сотрудничестве с Россией, Помпео назвал три сферы, где Вашингтон и Москва уже успешно взаимодействуют.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Еще восьмерых участников акций протеста в Екатеринбурге арестовали
Суд арестовал еще восемь человек, участвовавших в акциях протеста в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 15:38
Политика
Дмитрий Гордон заявил о завершении сотрудничества с каналом «112 Украина» из-за Медведчука
Журналист Дмитрий Гордон в эфире «112 Украина» заявил, что намерен прекратить сотрудничество с телеканалом.
Обновлено в 02:09
Наука
Определены факторы риска развития инсульта у мужчин и женщин
Специалисты Национального исследовательского мордовского университета рассказали о специфических факторах риска инсульта для представителей разного пола, передает RT.Чаще всего ишемический инсульт диагностируется у мужчин, регулярно употребляющих алкоголь.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено вчера в 11:14
Экономика
Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ
В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Истребитель F-16 врезался в склад в США
Истребитель F-16 потерпел крушение под Лос-Анджелесом в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC7.
Обновлено в 00:42
Общество
Суд отклонил иск Алешковского к «Аэрофлоту» о возврате бонусов и миль
Пресненский суд Москвы отклонил иск председателя совета благотворительного фонда "Нужна помощь" Дмитрия Алешковского к авиакомпании "Аэрофлот" с требованием вернуть ему платиновый статус в программе "Аэрофлот Бонус" и накопленные мили.
Обновлено вчера в 10:48