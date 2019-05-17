Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиянРБК 02:08

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу фонда.
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Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

РБК02:08

ПФР оцифровал трудовые книжки россиян

Известиявчера в 19:03

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки, пишут «Известия»

РИА Новости00:36

ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

Lenta.ruвчера в 23:14

СМИ: ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

RT на русскомвчера в 21:48

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Телеканал 360°вчера в 20:36

«Известия»: Пенсионный фонд оцифровал трудовые книжки всех россиян

ТАСС01:14
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