Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиянРБК 02:08

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу фонда.
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«Никаких сенсаций нет»: закон о цифровых трудовых книжках примут вовремя

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Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

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«Известия»: ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

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ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

Lenta.ruвчера в 23:14

Пенсионный фонд оцифровал трудовые книжки россиян

News.ruвчера в 21:53

Пенсионный фонд оцифровал трудовые книжки россиян, пишут СМИ

РИА Новости00:36

ПФР оцифровал трудовые книжки россиян

Известиявчера в 19:03
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