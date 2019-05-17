Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиянРБК 02:08
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу фонда.
Читать в источнике
Оценить92
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 04:14, Ашберн
Политика
В Японии потребовали отставки депутата за слова о захвате Курил
Законодательная ассамблея японского города Немуро примет резолюцию, осуждающую высказывания депутата парламента о военном решении ситуации с Южными Курилами.
Обновлено в 01:39
Политика
Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду
Фракция «Народный фронт» в Верховной раде Украины заявила о выходе из состава коалиции, заявил 17 мая лидер партии Максим Бурбак.
Обновлено в 04:06
Общество
Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни
51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.
Обновлено вчера в 04:32
Политика
У 60 региональных депутатов оказался доход ниже прожиточного минимума
РБК попросил представителей 25 законодательных органов, где работают депутаты с доходами ниже прожиточного минимума, подтвердить корректность сведений в их декларациях.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»
Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено в 03:32
Космос
Очередная магнитная буря может привести к хаосу на Земле
Сильная магнитная буря, которая обрушилась на Землю 14 мая, может повториться.
Обновлено вчера в 12:09
Политика
Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в гордуме
Опрос о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге будет предварительно обсуждён в гордуме.
Обновлено в 03:07
Общество
Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»
По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено вчера в 07:40
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.
Обновлено вчера в 17:08
Общество
Российская журналистка случайно полдня проходила с трусами на голове
Российская журналистка Олеся Герасименко не заметила, как половину рабочего дня провела с собственными трусами на голове.
Обновлено в 00:10
Политика
Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:20
Общество
На большей части России любительская рыбалка осуществляется бесплатно
На всей остальной территории любительская рыбалка осуществляется без запретных участков свободно и бесплатно, но с соблюдением правил рыболовства.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Причиной смерти Марьянова, по данным следствия, явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Венесуэла ведет переговоры с Россией по переходу на расчеты в рублях
Венесуэла ведет переговоры с Россией по переходу на расчеты в рублях, заявил РИА Новости посол Венесуэлы при женевском отделении ООН Хорхе Валеро.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Польше задержали готовящегося совершить теракт мужчину
В польской Варшаве сотрудники спецслужбы задержали местного жителя, готовящегося совершить теракт.
Обновлено в 04:01
Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Авто
Suzuki поднял российские цены на два кроссовера
В результате анализа российского рынка автомобилей специалисты отметили подорожание двух моделей Suzuki — SX4 и Vitara.
Обновлено вчера в 09:01
Экономика
Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП
Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.
Обновлено в 00:01
Общество
Прощание с Сергеем Доренко пройдет на Троекуровском кладбище
Церемония прощания с умершим 9 мая главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко пройдет в пятницу на Троекуровском кладбище.
Обновлено вчера в 17:06
Армия и оружие
Два американских эсминца вошли в Персидский залив
«Два американских ракетных эсминца вошли в Персидский залив в четверг без инцидентов», — приводятся в сообщении слова представителя Пентагона.
Обновлено вчера в 19:16
Авто
В компании KIA рассказали о новинках для российского рынка
Новый кроссовер KIA сегмента B-SUV, мировая премьера которого запланирована в Корее этим летом, дебютирует на российском рынке уже в следующем году.
Обновлено вчера в 10:02
Армия и оружие
В России разрабатывают новую штурмовую винтовку
Обновлено в 02:41
Экономика
Сбербанк запустил мобильные переводы в страны Евросоюза
Сбербанк объявил о возможности осуществлять переводы через мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" в страны Европы с комиссией в 1 процент от суммы.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре
Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Экономика
Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ
В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Хоккей
«Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли
Обновлено в 02:58
Политика
Начальник оперативного управления МВД уйдет в отставку
Глава оперативного управления МВД, бывший начальник московского главка Анатолий Якунин заявил, что уходит в отставку.
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия
На Ставрополье произошло землетрясение магнитудой 3,9
"В 04:50 (время совпадает с московским) в дежурную смену поступило сообщение о том, что в 4 км южнее станицы Ессентукская на глубине 30 км произошло сейсмособытие магнитудой 3,9 балла", - сказано в сообщении.
Обновлено в 03:32
Театры
Жена Боярского стала худруком театра Ленсовета
Народная артистка России Лариса Луппиан стала художественным руководителем театра имени Ленсовета.
Обновлено вчера в 10:46