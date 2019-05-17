Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиянРБК 02:08
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу фонда.
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Политика
Представитель президента Украины в Раде написала заявление об отставке
Представитель действующего лидера Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко сообщила, что написала заявление об уходе с занимаемой должности.
Обновлено в 05:32
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Авто
Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Политика
В конфликт вокруг строительства храма в Екатеринбурге вмешался Путин
Обновлено вчера в 17:10
Наука
В Японии показали поезд, развивающий скорость до 400 километров в час
В Японии специалисты начали проводить тесты поезда, развивающий скорость до 400 километров в час, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено 15 мая в 11:16
Армия и оружие
Два американских эсминца вошли в Персидский залив
Обновлено вчера в 19:16
Энергетика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Общество
Олимпийский чемпион, «уральский пельмень» и красотки: кто будет на велопараде в Екатеринбурге
Как рассказали организаторы, в этом году участие в спортивном празднике примут многие известные люди, в частности двукратный олимпийский чемпион по биатлону и депутат Госдумы Сергей Чепиков, актер «Уральских пельменей» и сериала «Реальные пацаны» Сергей Ершов, министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, президент Национальной ассоциации пауэрлифтинга России Андрей Репницын.
Обновлено в 05:08
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Космос
«Летающим космодромом» из Челябинской области заинтересовались в Китае
Китайцы проявили интерес к проекту «летающего космодрома».
Обновлено вчера в 08:42
Экономика
Суд обязал Baring Vostok продать 9,99% банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области удовлетворил иск «Финвижн Холдингс» о колл-опционе на 9,99% уставного капитала (80,229 млрд акций) банка «Восточный».
Обновлено в 04:55
Политика
Лавров встретился в Хельсинки с главой МИД Германии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в пятницу в Хельсинки на полях сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) встречу с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.
Обновлено в 03:23
Политика
В Росгвардии отреагировали на санкции против спецназа «Терек»
Ранее Минфин США включил в санкционный список спецотряд «Терек» в рамках так называемого «Акта Магнитского».
Обновлено в 04:52
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы в 14 стран Европы через приложение
Сбербанк запустил денежные переводы в Европу через "Сбербанк Онлайн" в 14 стран.
Обновлено в 03:38
Общество
Объявлены итоги перепроверки результатов шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:14
Авто
Новая Skoda Octavia Combi почти лишилась камуфляжа
По мере приближения к официальному дебюту новая Skoda Octavia сбрасывает камуфляж.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлики
Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлической системы самолета, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя базы ВВС.
Обновлено в 02:02
Политика
Установлены заказчики убийства Александра Захарченко
"Установлена вся цепочка причастных лиц к убийству Александра Захаренко, включая организаторов, исполнителей, заказчиков", - заявил Пушилин.
Обновлено в 05:27
Политика
Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Хоккей
Телегин заменит Капризова в составе сборной России в матче с Латвией
Форвард российской сборной Кирилл Капризов не выйдет на лед в матче мирового первенства с представителями Латвии, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Российские военные сообщили о подготовке боевиками провокации в Сирии
Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил о подготовке боевиками запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры» провокации в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 00:55
Экономика
Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП
По данным «Деловой России», порядка 700 тыс. предпринимателей столкнулись с массовыми отказами в проведении операций и блокировками счетов в 2017 году.
Обновлено в 00:01
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
С этого года вступили в действие новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Культура
Скончался создатель стеклянной пирамиды Лувра
Одной из самых известных работ архитектора стала возведенная во второй половине 1980-х годов стеклянная пирамида Лувра, которая служит главным входом в музей и является символом Парижа.
Обновлено в 04:18
Наука
Названы повышающие риск развития рака факторы
Ученые пришли к выводу, что для людей с избыточным весом каждые лишние пять пунктов в индексе массы тела повышают риск развития раком на 10%.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления
Обновлено в 04:40
Музыка
Юношеский симфонический оркестр УрФО дебютирует на Уральском культурном форуме 7-8 июня
Концерт-презентация оркестра в двух отделениях пройдет 7 июня в большом зале Уральской специальной музыкальной школы, а 8 июня Юношеский симфонический оркестр УрФО выйдет на сцену большого зала Свердловской государственной филармонии, приняв участие в программе "Оркестровая панорама музыкальных коллективов Уральского федерального округа".
Обновлено в 04:46