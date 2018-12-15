С 1 января 2019 года Пенсионный фонд России начнет работу по новому направлению, связанному с обеспечением льготами людей предпенсионного возраста. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде.

с чего всё началось

Со следующего года начнется действовать переходный период к новому возрасту выхода на пенсию, который для женщин установлен в 60 лет, а для мужчин - в 65 лет. Этот возраст будет повышаться плавно.

Пенсионный фонд напомнил о новых льготах для россиян

Общество Общество Ночь на понедельник в Москве стала самой морозной с начала зимы

Здоровье Здоровье Минздрав разъяснил, за что не должны платить пациенты Министерство здравоохранения рассказало, за какие виды врачебной помощи не должны платить россияне.

Общество Общество Замглавы ФСИН анонсировал закрытие СИЗО «Бутырка»

Общество Общество В МФЦ появятся криптокабины для оформления загранпаспортов Во второй половине 2019 года в многофункциональных центрах (МФЦ) оборудуют криптокабины для оформления заграничных паспортов, сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой в интервью газете «Известия».

Общество Общество Заграничные покупки дороже €500 обложат пошлиной Как пояснили «Известиям» в Федеральной таможенной службе (ФТС), превышение норм облагается 30-процентной пошлиной от стоимости товара, но не менее €4 за 1 кг веса.

Общество Общество Составлен рейтинг самых популярных достопримечательностей России

Транспорт Транспорт Около 100 тыс. пассажирских мест добавилось в электричках Москвы Около 100 тыс. пассажирских мест дополнительно добавилось в электричках Москвы после выхода на линии нескольких десятков новых составов.

Здоровье Здоровье Россиян предупредили о вспышке острой респираторной инфекции в США Роспотребнадзор предупредил жителей России о вспышке острой респираторной инфекции в американском штате Мериленд.

Общество Общество В России предложили обязать платить алименты неработающему родителю В России предложили обязать платить алименты на содержание неработающего бывшего супруга или супруги, с кем остались дети.

Общество Общество На юго-востоке Москвы уровень сероводорода превысил норму в пять раз На юго-востоке Москвы зафиксировали превышение содержания сероводорода в воздухе в пять раз.

Общество Общество Более половины недовольных экологией россиян не разделяют отходы Согласно проведенному аналитическим центром НАФИ опросу, с результатами которого ознакомились «Известия», более половины россиян отмечают неблагополучную экологическую обстановку в месте своего проживания.

Общество Общество В Крыму из-за ветра объявили экстренное штормовое предупреждение Штормовой ветер до 25 м/с ожидается в Крыму в понедельник. Экстренное предупреждение распространила пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.

Общество Общество Доходный дом Быковой в Москве признан памятником архитектуры В Москве бывший доходный дом купчихи Натальи Быковой признан памятником архитектуры.

Общество Общество В новогодние праздники в Москве пройдут бесплатные экскурсии Бесплатные пешеходные экскурсии в Москве пройдут с 25 декабря по 8 января. Каждая экскурсия по столице продлится от полутора до двух часов.