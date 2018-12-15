Общество

Пенсионный фонд напомнил о новых льготах для россиян
Российская газета
вчера в 19:15

Со следующего года начнется действовать переходный период к новому возрасту выхода на пенсию, который для женщин установлен в 60 лет, а для мужчин - в 65 лет. Этот возраст будет повышаться плавно.
Российская газетавчера в 19:15
с чего всё началось

Пенсионный фонд напомнил о новых льготах для россиян

С 1 января 2019 года Пенсионный фонд России начнет работу по новому направлению, связанному с обеспечением льготами людей предпенсионного возраста. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде.
Российская газетавчера в 19:15

Подробнее о событии

Стало известно какие льготы появятся в России с 1 января

Privet-Rostov.ru00:21

Пенсионный фонд напомнил о новых льготах в 2019 году

URA.Ruвчера в 22:27

Какие льготы появятся с 1 января

ВашГород.рувчера в 22:04

ПФР напомнил о новых льготах для россиян

ФАНвчера в 21:23

Часть россиян освободят от уплаты налогов

ФедералПрессвчера в 19:56

Пенсионный фонд напомнил о новых льготах для россиян

Российская газетавчера в 19:15

Вопрос прокурору. О громкой музыке по ночам и ИЖС

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 16:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 01:08, Ашберн
Общество

Ночь на понедельник в Москве стала самой морозной с начала зимы

Обновлено в 00:06
Здоровье

Минздрав разъяснил, за что не должны платить пациенты

Министерство здравоохранения рассказало, за какие виды врачебной помощи не должны платить россияне.
Обновлено вчера в 23:56
Общество

Замглавы ФСИН анонсировал закрытие СИЗО «Бутырка»

Обновлено вчера в 11:19
Общество

В МФЦ появятся криптокабины для оформления загранпаспортов

Во второй половине 2019 года в многофункциональных центрах (МФЦ) оборудуют криптокабины для оформления заграничных паспортов, сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой в интервью газете «Известия».
Обновлено вчера в 20:11
Общество

Заграничные покупки дороже €500 обложат пошлиной

Как пояснили «Известиям» в Федеральной таможенной службе (ФТС), превышение норм облагается 30-процентной пошлиной от стоимости товара, но не менее €4 за 1 кг веса.
Обновлено вчера в 17:57
Общество

Составлен рейтинг самых популярных достопримечательностей России

Обновлено вчера в 23:30
Транспорт

Около 100 тыс. пассажирских мест добавилось в электричках Москвы

Около 100 тыс. пассажирских мест дополнительно добавилось в электричках Москвы после выхода на линии нескольких десятков новых составов.
Обновлено вчера в 23:23
Здоровье

Россиян предупредили о вспышке острой респираторной инфекции в США

Роспотребнадзор предупредил жителей России о вспышке острой респираторной инфекции в американском штате Мериленд.
Обновлено вчера в 22:31
Общество

В России предложили обязать платить алименты неработающему родителю

В России предложили обязать платить алименты на содержание неработающего бывшего супруга или супруги, с кем остались дети.
Обновлено в 00:23
Общество

На юго-востоке Москвы уровень сероводорода превысил норму в пять раз

На юго-востоке Москвы зафиксировали превышение содержания сероводорода в воздухе в пять раз.
Обновлено вчера в 20:03
Общество

Более половины недовольных экологией россиян не разделяют отходы

Согласно проведенному аналитическим центром НАФИ опросу, с результатами которого ознакомились «Известия», более половины россиян отмечают неблагополучную экологическую обстановку в месте своего проживания.
Обновлено вчера в 12:00
Общество

В Крыму из-за ветра объявили экстренное штормовое предупреждение

Штормовой ветер до 25 м/с ожидается в Крыму в понедельник. Экстренное предупреждение распространила пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.
Обновлено в 00:38
Общество

Доходный дом Быковой в Москве признан памятником архитектуры

В Москве бывший доходный дом купчихи Натальи Быковой признан памятником архитектуры.
Обновлено в 00:07
Общество

В новогодние праздники в Москве пройдут бесплатные экскурсии

Бесплатные пешеходные экскурсии в Москве пройдут с 25 декабря по 8 января. Каждая экскурсия по столице продлится от полутора до двух часов.
Обновлено вчера в 23:52
Путешествия

Поток туристов в Керчь благодаря Крымскому мосту увеличился в три раза

Поток туристов в самый древний город России Керчь после открытия сообщения по Крымскому мосту в мае 2018 года увеличился почти в три раза по сравнению с прошлым годом, сообщил ТАСС глава городской администрации Сергей Бороздин.
Обновлено вчера в 23:17
Главное