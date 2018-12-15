Общество
Со следующего года начнется действовать переходный период к новому возрасту выхода на пенсию, который для женщин установлен в 60 лет, а для мужчин - в 65 лет. Этот возраст будет повышаться плавно.
Российская газетавчера в 19:15
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с чего всё началось
С 1 января 2019 года Пенсионный фонд России начнет работу по новому направлению, связанному с обеспечением льготами людей предпенсионного возраста. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде.Российская газетавчера в 19:15
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