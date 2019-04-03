Общество

Пенсионный фонд ликвидировал бумажные СНИЛСРБК 19:33

Россияне больше не будут получать в бумажном виде страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, в котором содержится страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Теперь вся информация будет храниться в электронном виде.
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ПФР рассказал о новом свидетельстве обязательного пенсионного страхования

РИА Новости11:26

Зеленые карточки СНИЛС больше не будут выдавать в России

Московский Комсомолец19:14

В России больше не будут выдавать свидетельства обязательного пенсионного страхования

Комсомольская правда13:18

ПФР уведомил о новом свидетельстве обязательного пенсионного страхования

Телеканал 360°12:30

Пенсионный фонд ликвидировал бумажные СНИЛС

РБК19:33

Пенсионные права отражаются в лицевом счёте

Время (Щёлково)07:42

СНИЛС заменят новым документом

Вестирама.ру31 марта в 05:31
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Происшествия

По протестующим в Венесуэле открыли огонь с вертолета

Во вторник во время акции протеста в городе Кабимас штата Сулия в Венесуэле неизвестные открыли по митингующим огонь с борта вертолета.
Обновлено в 19:51
Общество

Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала

Обновлено в 14:48
Политика

WP: Трамп вновь ошибся, сказав, что его отец родился в Германии

Дональд Трамп во вторник вновь допустил ошибку, заявив, что его отец Фред Трамп родился в Германии, а не в США.
Обновлено в 17:21
Происшествия

В Академии Можайского в Петербурге произошел взрыв

Обновлено в 07:28
Экономика

«Интер РАО» и Ростех создали СП в сфере big data

Как сообщается в пресс-релизе "Интер РАО", компания создана для совместной разработки и продвижения отечественных технологий в сфере цифровизации энергетической отрасли, в том числе в части управления большими массивами данных.
Обновлено в 13:23
Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено в 07:00
Политика

У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Политика

Новый президент Казахстана высказался о смене алфавита

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переводе казахской письменности на латиницу. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».
Обновлено в 17:23
Общество

Росстат рассказал, у скольких россиян нет доступа к канализации

На днях Росстат сообщил: 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации.
Обновлено в 09:13
Политика

Washington Post рассказала о «российской проблеме» в Венесуэле

Действия России в Венесуэле представляют для администрации президента США Дональда Трампа проблему, пишет The Washington Post.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие

NASA: после испытания Индией оружия в космосе МКС угрожает авария

В NASA выразили озабоченность возросшим риском столкновения международной космической станции с обломками, после того как Индия испытала на околоземной орбите противоспутниковое оружие.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

На журналиста Василия Уткина совершено нападение

Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Авто

Путин откроет завод Mercedes в Подмосковье

Президент России Владимир Путин в среду примет участие в церемонии открытия завода по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz в Солнечногорском районе Подмосковья.
Обновлено в 17:17
Политика

В НАТО заявили, что намерены гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив

Обновлено в 18:47
Происшествия

В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин

Денис Лисов ранее забрал своих детей в Швеции из приемной семьи, куда их направили органы шведской ювенальной юстиции.
Обновлено в 15:53
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»

Во вторник, 2 апреля, в Сети появился новый трейлер долгожданного супергеройского блокбастера «Мстители: Финал».
Обновлено в 08:29
Происшествия

В поместье Трампа во Флориде задержали женщину с двумя паспортами КНР

Женщина с двумя паспортами КНР незаконно проникла на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает во вторник газета Financial Times.
Обновлено в 19:02
Политика

Президент Эстонии попросила о встрече с Путиным в Москве

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер.
Обновлено в 07:20
Экономика

ФАС предложила отменить комиссию за снятие наличных

Федеральная антимонопольная служба вынесла предложение об обнулении комиссий для граждан при снятии наличных в банкоматах, в рамках борьбы с «зарплатным рабством», сообщают «Известия» со ссылкой на ФАС.
Обновлено в 18:41
Происшествия

Пожар в детском лагере в Хабаровском крае потушен

Пожарные потушили возгорание в детском оздоровительном лагере "Океан" в Хабаровском крае.
Обновлено в 19:09
Общество

Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса

Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова

Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В школе под Воронежем учитель «воспитывал» ребенка утюгом

Согласно информации, появившейся в СМИ, 20 марта в Землянской школе Семилукского района учитель технологии обжёг утюгом 12-летнего ученика, ребёнок получил ожоги 1—2-й степени.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес

35-летняя певица Согдиана вышла замуж в третий раз

Певица Согдиана развелась с предыдущим мужем еще в 2011 году и с тех пор, казалось поклонникам, полностью сосредоточилась на работе.
Обновлено в 03:02
Экономика

ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 04:49
Общество

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено в 13:50
Политика

Мэй заявила о необходимости новой отсрочки Brexit

Великобритании необходим небольшой перенос сроков выхода страны из состава Евросоюза (Brexit), заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй во вторник, 2 апреля.
Обновлено в 14:41
Транспорт

«Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифе

Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или две тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании.
Обновлено в 11:12
Общество

Численность населения Земли выросла до 7,7 млрд человек

Количество людей, проживающих на Земле выросло до 7,7 млрд человек.
Обновлено в 08:42
Общество

Уволенная за слова о молодежи чиновница нашла новую работу

Обновлено в 13:38
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