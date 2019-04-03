Общество
Пенсионный фонд ликвидировал бумажные СНИЛСРБК 19:33
Россияне больше не будут получать в бумажном виде страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, в котором содержится страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Теперь вся информация будет храниться в электронном виде.
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В России больше не будут выдавать свидетельства обязательного пенсионного страхования
Комсомольская правда13:18
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 20:20, Ашберн
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Денис Лисов ранее забрал своих детей в Швеции из приемной семьи, куда их направили органы шведской ювенальной юстиции.
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Во вторник, 2 апреля, в Сети появился новый трейлер долгожданного супергеройского блокбастера «Мстители: Финал».
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Обновлено в 19:09
Общество
Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса
Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова
Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В школе под Воронежем учитель «воспитывал» ребенка утюгом
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Политика
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Обновлено в 11:12
Общество
Численность населения Земли выросла до 7,7 млрд человек
Количество людей, проживающих на Земле выросло до 7,7 млрд человек.
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Уволенная за слова о молодежи чиновница нашла новую работу
Обновлено в 13:38