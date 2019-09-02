Экономика
Газета.RuПенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд обсуждает с другими ведомствами возможность повышения в 2,4 раза размера накопительной пенсии, ниже которого ежемесячные выплаты назначаться не будут. Это приведет к тому, что большее количество пожилых россиян получит эту выплату единовременно при выходе на пенсию.
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с чего всё началось
Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.РБКвчера в 17:00
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