Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.

с чего всё началось

Пенсионный фонд обсуждает с другими ведомствами возможность повышения в 2,4 раза размера накопительной пенсии, ниже которого ежемесячные выплаты назначаться не будут. Это приведет к тому, что большее количество пожилых россиян получит эту выплату единовременно при выходе на пенсию.

Экономика Суд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный» Арбитражный суд Амурской области арестовал долю инвесткомпании Baring Vostok в банке "Восточный" по требованию кредитной организации.

Политика Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.

Общество В Британии каннибал стал поваром В 1998 году Фишер задушил 40-летнюю соседку, после чего питался ее плотью.

Гаджеты Процессоры Intel Lakefield раскрыли информацию о частотах и быстродействии До конца этого года должны выйти 10-нм мобильные процессоры Lakefield, на примере которых Intel уже не раз демонстрировала нюансы пространственной компоновки Foveros.

Экономика Цены на размещение в пятизвездочных отелях Турции в июле выросли на 14% По данным TÜROB, в июле заполняемость отелей в среднем выросла на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 76,1%. Несмотря на высокие показатели загрузки, в ассоциации отметили, что они все еще отстают от объектов размещения в Европе.

Общество Суд закрыл заседания по лишению прав родителей с детьми из-за митингов Лефортовский районный суд Москвы принял решение провести заседание по делу Дмитрия и Ольги Проказовых о лишении родительских прав и взыскании алиментов в закрытом режиме.

Шоу-бизнес Как Валерия отреагировала на извинения Наргиз Наргиз назвала Валерию «телочкой в туфлях» во время интервью Ирине Шихман в программе «А поговорить», таким образом как бы противопоставляя себя остальным звездам шоу-бизнеса.

Армия и оружие «ВСУшник», который «хотел воевать», умер в больнице от ранений Сержант ВСУ Александр Грицаюк, получивший ранения в районе Марьинки 25 августа, умер в Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова 1 сентября.

Общество Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.

Политика Премьер Грузии подал в отставку Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.

Здоровье Что расскажет язык о ваших болезнях Если язык стал очень бледного цвета, то это может говорить об анемии, недостаточном питании и даже сердечной недостаточности.

Политика Госдеп США подготовит «правильных журналистов» в России Заявителем конкурса выступил отдел по связям с общественностью посольства США в Москве, который и организует трехнедельную школу-интенсив для российских журналистов, который состоится летом 2020 года.

Политика Оппозиция подала заявку на акцию протеста 14 сентября Партия перемен (официально называется «Гражданская инициатива») подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 14 сентября.

Авто Cupra представила свой первый электрокар Марка Cupra, принадлежащая Seat, показала свой первый электрокар.

Политика Рогозин ответил на критику правительства по строительству Восточного Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал в твиттере на недовольство правительства сроками строительства космодрома Восточный.

Футбол Переход Комличенко в ЦСКА может сорваться Нынешним летом Комличенко вел переговоры с "Локомотивом", но переход сорвался. Стороны не смогли договориться о деталях личного контракта.

Экономика Склад для «Марвел-Дистрибуции» в Петербурге построит PNK Group Компания PNK Group построит в Петербурге складской комплекс площадью 51 тыс. кв. метров для компании «Марвел-Дистрибуция».

Авто В Сети показали обновленный Nissan Patrol Корейские СМИ опубликовали первые шпионские снимки интерьера нового флагманского внедорожника Nissan.

Общество Жириновский предложил отменить двойки в школах Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить в школах двойки и колы.

Происшествия В Ленобласти грузовой поезд сошел с рельсов Установлено, что с рельсов сошел тепловоз и два пустых полувагона. Восстановительные поезда пришли к Высоцку из Выборга и Петербурга.