Экономика

Газета.RuГазета.RuПенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд обсуждает с другими ведомствами возможность повышения в 2,4 раза размера накопительной пенсии, ниже которого ежемесячные выплаты назначаться не будут. Это приведет к тому, что большее количество пожилых россиян получит эту выплату единовременно при выходе на пенсию.
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с чего всё началось

Пенсионный фонд предложил изменить механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.
РБКвчера в 17:00

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Пенсионный фонд предложил изменить механизм выплат накопительных пенсий

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