Общество
Пенсионный фонд России уволит несколько тысяч сотрудниковНевские Новости вчера в 12:20
Массовые сокращения в ПФР будут вызваны уклоном в автоматизацию процессов внутри фонда. Пенсионный фонд России планирует сократить несколько тысяч сотрудников в 2019 году, о чем сообщает «ЦарьГрад» со ссылкой на главу ПФР Антона Дроздова.
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Мы планируем дальнейшую оптимизацию численности фонда. Она связана со структурной перестройкой внутри фонда, с централизацией процессов, в том числе за счет развития информационных технологий. У нас есть определенные планы, как правило, это несколько тысяч человек.
— Антон Дроздов, экономистКоммерсантъ вчера в 10:36
с чего всё началось
О реакции россиян на пенсионную реформу "Это всегда чувствительный вопрос.РБКвчера в 08:44
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Под сокращение в Пенсионном фонде попадут несколько тысяч сотрудников
Комсомольская правдавчера в 13:32
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