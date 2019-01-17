Пенсионный фонд России уволит несколько тысяч сотрудниковНевские Новости вчера в 12:20

О реакции россиян на пенсионную реформу "Это всегда чувствительный вопрос.

с чего всё началось

Мы планируем дальнейшую оптимизацию численности фонда. Она связана со структурной перестройкой внутри фонда, с централизацией процессов, в том числе за счет развития информационных технологий. У нас есть определенные планы, как правило, это несколько тысяч человек.

Массовые сокращения в ПФР будут вызваны уклоном в автоматизацию процессов внутри фонда. Пенсионный фонд России планирует сократить несколько тысяч сотрудников в 2019 году, о чем сообщает «ЦарьГрад» со ссылкой на главу ПФР Антона Дроздова.

Пенсионный фонд России уволит несколько тысяч сотрудников

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