Экономика

Пенсионный фонд РФ предлагают преобразовать в публичную компаниюREGNUM 03:09

Пенсионный фонд России может сменить организационно-правовой статус. Предложение о преобразовании ПФР, а также Фондов обязательного медицинского страхования (ОМС) и социального страхования в публично-правовые компании в правительство России направил Минтруд РФ.
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Минтруд предложил реформу Пенсионного фонда

Московский Комсомолец03:37

Пенсионный фонд РФ предлагают преобразовать в публичную компанию

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Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

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News.ru01:13

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URA.Ru02:41
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Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров.
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Появилось видео с места смертельного пожара в Кузбассе

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Представитель посольства РФ в Италии подтвердил, что автобус, перевозивший российских туристов, попал в аварию в Тоскане, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:00
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Windows 10 May 2019 Update стала доступна для установки

В новой версии внесли большое количество дополнении, но обычные пользователи операционной системы в первую очередь заметят новую светлую тему Windows 10, изменения в Проводнике и уведомлениях.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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