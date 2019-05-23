Экономика
Пенсионный фонд РФ предлагают преобразовать в публичную компаниюREGNUM 03:09
Пенсионный фонд России может сменить организационно-правовой статус. Предложение о преобразовании ПФР, а также Фондов обязательного медицинского страхования (ОМС) и социального страхования в публично-правовые компании в правительство России направил Минтруд РФ.
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Авто
Kia представила интерьер нового кроссовера для России
Обновлено вчера в 23:09
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Политика
Путин посоветовал россиянам инвестировать в себя
Президент России Владимир Путин посоветовал гражданам инвестировать в самих себя.
Обновлено вчера в 08:32
Шоу-бизнес
Станислав Садальский высмеял «геометрическую» диету
Станислав Садальский прочитал о популярной диете, которая разрешает употреблять продукты, имеющие правильную геометрическую форму.
Обновлено в 00:58
Космос
Ребята учатся летать
Предназначены они не только для ребят, увлеченных исследованиями Вселенной.
Обновлено вчера в 06:57
Общество
В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек
В Перми сотрудники прокуратуры проверяют информацию о том, что приемная комиссия гимназии № 4 утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс.
Обновлено в 02:10
Политика
Зеленский предложил провести референдум о диалоге с Россией
Новый президент Украины Владимир Зеленский предложил провести референдум, на котором граждане страны смогут высказать свое мнение по переговорному процессу между Россией и Украиной относительно минских договоренностей.
Обновлено 21 мая в 22:01
Политика
Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНР
Обновлено вчера в 22:35
Шоу-бизнес
Яна Поплавская впервые рассказала о потере ребенка
Яна Поплавская призналась ведущему Борису Корчевникову, что предчувствовала трагедию, поскольку в период вынашивания страдала от ночных кошмаров, связанных с потерей ребенка.
Обновлено вчера в 06:20
Общество
Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Появилось видео с места смертельного пожара в Кузбассе
Обновлено в 03:34
Происшествия
Автобус с российскими туристами разбился в Италии
Представитель посольства РФ в Италии подтвердил, что автобус, перевозивший российских туристов, попал в аварию в Тоскане, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:00
Гаджеты
Windows 10 May 2019 Update стала доступна для установки
В новой версии внесли большое количество дополнении, но обычные пользователи операционной системы в первую очередь заметят новую светлую тему Windows 10, изменения в Проводнике и уведомлениях.
Обновлено 21 мая в 17:11
Экономика
Apple сохраняет пальму первенства среди самых дорогих брендов мира
Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира.
Обновлено в 03:58
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Священник Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на монаха
Пострадавший, доставленный в больницу, — монах из Троице-Сергиевой лавры, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:41
Наука
Самый древний в мире гриб нашли в Канаде
Ранее самыми древними окаменелыми грибами считались находки из Шотландии, которые относились к девонскому периоду (410 млн лет назад), и Висконсина (ордовикский период, 450 млн лет назад).
Обновлено в 01:02
Энергетика
Козак ответил на заявления независимых АЗС о росте цен на бензин
Биржевые цены на топливо в России выросли вслед за мировыми, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено 21 мая в 14:38
Политика
Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с Трампом
Обновлено вчера в 22:05
Политика
Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»
Обновлено вчера в 01:19
Интернет
В мессенджере WhatsApp появится реклама
В мессенджере WhatsApp появится реклама.
Обновлено вчера в 11:24
Политика
Болтон призвал бросить вызов влиянию России в Арктике
Обновлено вчера в 15:35
Здоровье
Онколог рассказал, как правильно загорать
Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
Обновлено вчера в 12:44
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Обновлено вчера в 14:14
Авто
Внедорожный Renault Triber представят 19 июня
Компания Renault представит новый внедорожный кросс-вэн Triber 19 июня.
Обновлено в 03:17
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 07:30
Авто
В «АвтоВАЗ» рассказали о новой Lada Granta Cross
Российский автопроизводитель объявил о старте производства Lada Granta Cross, которая получила самый большой дорожный просвет в семействе – 198 мм.
Обновлено вчера в 13:01
Экономика
Набиуллина: инфляция в России составляет 5,1% в годовом выражении
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время уровень инфляции в стране составляет 5,1% в годовом выражении.
Обновлено в 03:44