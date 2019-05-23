Экономика

Пенсионный фонд РФ предлагают преобразовать в публичную компаниюREGNUM 03:09

Пенсионный фонд России может сменить организационно-правовой статус. Предложение о преобразовании ПФР, а также Фондов обязательного медицинского страхования (ОМС) и социального страхования в публично-правовые компании в правительство России направил Минтруд РФ.
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Пенсионный фонд РФ предлагают преобразовать в публичную компанию

REGNUM03:09

Минтруд призвал реформировать Пенсионный фонд

URA.Ru02:41

РБК: Из пенсионного фонда хотят сделать публичную компанию

БИЗНЕС Online02:25

РБК узнал о предложении Минтруда преобразовать Пенсионный фонд в публичную компанию

Ведомости01:38

Минтруд хочет сделать внебюджетные госфонды публичными компаниями

News.ru01:13

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

РБКвчера в 23:56

Теорема соцгарантий

Известиявчера в 01:00
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Спорт

Медведева заявила о желании начать заниматься йогой

Обновлено в 02:59
Авто

В России подорожал базовый вариант кроссовера Chery Tiggo 3

Как сообщает портал «Цена Авто», стоимость базовой комплектации Chery Tiggo 3 на российском рынке выросла на 82 тыс. рублей, это на 10,5% больше, чем прежняя цена на кроссовер.
Обновлено в 02:32
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы

Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.
Обновлено в 00:39
Общество

Почти половина россиян выступила за равные права для геев

Какие социальные группы наиболее толерантны Почти 40% россиян нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей

Обновлено в 02:31
Футбол

Президент «Нанта» насильно продал Эмилиано Салу в «Кардифф»

Ранее Вести.Ru сообщали о том, что президент "Нанта" Вальдемар Кита переложил ответственность в гибели Салы на "Кардифф Сити".
Обновлено вчера в 23:10
Политика

Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНР

Обновлено вчера в 22:35
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Наука

Ученые: Мужские усы препятствуют появлению рака

Обновлено в 01:58
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Италии погибла россиянка

В Италии туристический автобус попал в ДТП, в результате погиб один пассажир. Согласно последним данным, это женщина, гражданка России.
Обновлено вчера в 06:00
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Происшествия

В Хакасии на площадке детсада мужчина пытался задушить девочку

Как сообщили в пресс-службе ведомства, днем 22 мая подозреваемый возле дошкольного учреждения схватил незнакомую 7-летнюю девочку, принудительно привел на веранду игровой площадки детсада и руками сдавил ей шею, причинив телесные повреждения.
Обновлено в 02:47
Общество

В России 84% граждан оказались не против «зарплатного рабства»

В России около 84% граждан признались, что не против «зарплатного рабства» и обычно не интересуются условиями сотрудничества с другими банками.
Обновлено в 01:19
Политика

Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта

Обновлено вчера в 14:08
Политика

Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о роспуске Верховной рады вступил в силу, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:11
Гаджеты

Huawei лишат процессоров для новых смартфонов

Британская компания ARM, занимающаяся созданием и лицензированием ядер для процессоров под современные смартфоны, тоже приостанавливает отношения с китайской компанией Huawei.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия

В Китае женщина отдала за автомобиль 66 мешков с мелочью

Сообщается, что женщина для покупки автомобиля привезла в автосалон 66 мешков с мелочью на общую сумму в 131 492 юаня.
Обновлено вчера в 20:01
Армия и оружие

Около 40 танков Т-80 поступило в мотострелковое соединение в Приамурье

Обновлено вчера в 22:11
Авто

Автомобили Ravon начнут собирать в России

Обновлено вчера в 22:57
Здоровье

В США могут запретить продажу сигарет лицам младше 21 года

Аналогичные законы были приняты в 14 американских штатах, а одна из крупнейших торговых сетей Walmart США запретила продажу табачных изделий лицам младше 21 года и изъяла из оборота электронные сигареты.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

В Пушкине обокрали больничный храм. Вор польстился на церковное золото

Домовой храм при горбольнице №38 имени Н. А. Семашко в Пушкине обокрали в ночь на 22 мая.
Обновлено в 02:07
Политика

В ООН одобрили резолюцию об отказе Британии от архипелага Чагос

Как сообщает dailymail.co.uk, на заседании Генеральной ассамблеи ООН была принята резолюция о прекращении контроля Великобритании над островами Чагос в Индийском океане.
Обновлено вчера в 17:46
Технологии

The Boring Company Илона Маска заключила первый коммерческий контракт на $48,7 млн

The Boring Company, стартап Илона Маска по рытью тоннелей и строительству инфраструктуры, заключил контракт стоимостью $48,7 млн на постройку подземной системы Loop вокруг конференц-центра Лас-Вегаса, сообщает TechCrunch.
Обновлено в 02:06
Общество

Новый корпус Бахрушинского музея откроется в Москве в 2021 году

Новый корпус Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина, где расположатся выставочные залы и лекторий, заработает на Татарской улице в Москве в 2021 году.
Обновлено в 01:31
Авто

Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»

В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».
Обновлено в 02:43
Экономика

Количество ипотечных кредитов в РФ в апреле снизилось на 21%

Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в апреле, снизилось в годовом выражении на 21%, денежные объемы кредитования снизились на 12%.
Обновлено в 02:37
Наука

Эффективное лекарство найдено в справочнике, написанном 150 лет назад

Медицинский препарат, позволяющий бороться с лекарственно устойчивыми формами бактерий, найден при изучении фармакологического справочника, составленного во время Гражданской войны в США.
Обновлено в 03:07
Экономика

Рост промышленного производства ускорился до двухлетнего максимума

Рост промышленности в апреле ускорился до 4,9% в годовом сопоставлении – с мартовских 1,2%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:13
Культура

Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

По словам Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо.
Обновлено вчера в 08:42
Культура

Бэнкси выставил свою работу на Венецианском биеннале

Уличный художник Бэнкси решил поучаствовать в Венецианском биеннале, на который его никто не пригласил.
Обновлено в 03:31
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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