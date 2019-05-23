Экономика
Пенсионный фонд РФ предлагают преобразовать в публичную компаниюREGNUM 03:09
Пенсионный фонд России может сменить организационно-правовой статус. Предложение о преобразовании ПФР, а также Фондов обязательного медицинского страхования (ОМС) и социального страхования в публично-правовые компании в правительство России направил Минтруд РФ.
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Спорт
Медведева заявила о желании начать заниматься йогой
Обновлено в 02:59
Авто
В России подорожал базовый вариант кроссовера Chery Tiggo 3
Как сообщает портал «Цена Авто», стоимость базовой комплектации Chery Tiggo 3 на российском рынке выросла на 82 тыс. рублей, это на 10,5% больше, чем прежняя цена на кроссовер.
Обновлено в 02:32
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы
Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.
Обновлено в 00:39
Общество
Почти половина россиян выступила за равные права для геев
Какие социальные группы наиболее толерантны Почти 40% россиян нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении.
Обновлено в 00:00
Футбол
Президент «Нанта» насильно продал Эмилиано Салу в «Кардифф»
Ранее Вести.Ru сообщали о том, что президент "Нанта" Вальдемар Кита переложил ответственность в гибели Салы на "Кардифф Сити".
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНР
Обновлено вчера в 22:35
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Наука
Ученые: Мужские усы препятствуют появлению рака
Обновлено в 01:58
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Италии погибла россиянка
В Италии туристический автобус попал в ДТП, в результате погиб один пассажир. Согласно последним данным, это женщина, гражданка России.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Происшествия
В Хакасии на площадке детсада мужчина пытался задушить девочку
Как сообщили в пресс-службе ведомства, днем 22 мая подозреваемый возле дошкольного учреждения схватил незнакомую 7-летнюю девочку, принудительно привел на веранду игровой площадки детсада и руками сдавил ей шею, причинив телесные повреждения.
Обновлено в 02:47
Общество
В России 84% граждан оказались не против «зарплатного рабства»
В России около 84% граждан признались, что не против «зарплатного рабства» и обычно не интересуются условиями сотрудничества с другими банками.
Обновлено в 01:19
Политика
Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады
Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о роспуске Верховной рады вступил в силу, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:11
Гаджеты
Huawei лишат процессоров для новых смартфонов
Британская компания ARM, занимающаяся созданием и лицензированием ядер для процессоров под современные смартфоны, тоже приостанавливает отношения с китайской компанией Huawei.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
В Китае женщина отдала за автомобиль 66 мешков с мелочью
Сообщается, что женщина для покупки автомобиля привезла в автосалон 66 мешков с мелочью на общую сумму в 131 492 юаня.
Обновлено вчера в 20:01
Армия и оружие
Около 40 танков Т-80 поступило в мотострелковое соединение в Приамурье
Обновлено вчера в 22:11
Авто
Автомобили Ravon начнут собирать в России
Обновлено вчера в 22:57
Здоровье
В США могут запретить продажу сигарет лицам младше 21 года
Аналогичные законы были приняты в 14 американских штатах, а одна из крупнейших торговых сетей Walmart США запретила продажу табачных изделий лицам младше 21 года и изъяла из оборота электронные сигареты.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
В Пушкине обокрали больничный храм. Вор польстился на церковное золото
Домовой храм при горбольнице №38 имени Н. А. Семашко в Пушкине обокрали в ночь на 22 мая.
Обновлено в 02:07
Политика
В ООН одобрили резолюцию об отказе Британии от архипелага Чагос
Как сообщает dailymail.co.uk, на заседании Генеральной ассамблеи ООН была принята резолюция о прекращении контроля Великобритании над островами Чагос в Индийском океане.
Обновлено вчера в 17:46
Технологии
The Boring Company Илона Маска заключила первый коммерческий контракт на $48,7 млн
The Boring Company, стартап Илона Маска по рытью тоннелей и строительству инфраструктуры, заключил контракт стоимостью $48,7 млн на постройку подземной системы Loop вокруг конференц-центра Лас-Вегаса, сообщает TechCrunch.
Обновлено в 02:06
Общество
Новый корпус Бахрушинского музея откроется в Москве в 2021 году
Новый корпус Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина, где расположатся выставочные залы и лекторий, заработает на Татарской улице в Москве в 2021 году.
Обновлено в 01:31
Авто
Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»
В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».
Обновлено в 02:43
Экономика
Количество ипотечных кредитов в РФ в апреле снизилось на 21%
Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в апреле, снизилось в годовом выражении на 21%, денежные объемы кредитования снизились на 12%.
Обновлено в 02:37
Наука
Эффективное лекарство найдено в справочнике, написанном 150 лет назад
Медицинский препарат, позволяющий бороться с лекарственно устойчивыми формами бактерий, найден при изучении фармакологического справочника, составленного во время Гражданской войны в США.
Обновлено в 03:07
Экономика
Рост промышленного производства ускорился до двухлетнего максимума
Рост промышленности в апреле ускорился до 4,9% в годовом сопоставлении – с мартовских 1,2%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:13
Культура
Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
По словам Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо.
Обновлено вчера в 08:42
Культура
Бэнкси выставил свою работу на Венецианском биеннале
Уличный художник Бэнкси решил поучаствовать в Венецианском биеннале, на который его никто не пригласил.
Обновлено в 03:31