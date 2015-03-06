Экономика

Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 годаРБК 10:11

Правительство продлило заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно, следует из материалов Министерства труда и социальной защиты об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020-2022 годы (есть в распоряжении РБК).
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«Заморозку» накопительной части пенсии продлят еще на год

Мораторий на формирование накопительной части пенсии продлится еще на год - до 2022 года включительно; это следует из материалов Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг, с которыми ознакомился "Интерфакс".
Интерфакс08:53

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Заморозку накопительной части пенсии продлили до 2022 года

Взгляд.ру09:28

«Заморозку» накопительной части пенсии продлят еще на год

Интерфакс08:53

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News.ru09:51

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Газета.Ru09:39

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Московский Комсомолец09:14

Пенсионные накопления россиян снова заморозили

Lenta.ru09:12

Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

РБК10:11
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