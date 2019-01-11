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Финансы Финансы Сбербанк и ВТБ повышают ставки по ипотеке В октябре прошлого года Сбербанк повысил ставку по ипотечным кредитам на 0,4%.

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