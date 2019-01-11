Экономика
Пенсионные фонды Гуцериевых требуют с ФК «Открытие» 16,5 млрд рублей
Пенсионные фонды Гуцериевых требуют с ФК «Открытие» 16,5 млрд рублейBFM.ru10:50
Облигации на 17,2 млрд рублей фонды приобрели у «Открытие Холдинга» в 2015-2016 годах. В конце 2016 года Бинбанк, ранее принадлежавший Гуцериевым, взял на себя обязательства выкупить облигации «Открытие Холдинга» у НПФ по номиналу, выплатив накопленный купонный доход.
BFM.ru10:50
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 12:50, Ашберн
Энергетика
Россия сокращает добычу нефти в рамках ОПЕК+
Россия приступила к снижению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, текущий уровень сокращения, предварительно, составляет чуть более 30 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в целом по итогам января достигнет оговоренных 50 тысяч баррелей, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено в 12:03
Экономика
The Economist посчитал рубль самой недооцененной валютой
Журнал The Economist счел российскую валюту самой недооцененной в мире.
Обновлено в 01:38
Финансы
Сбербанк и ВТБ повышают ставки по ипотеке
В октябре прошлого года Сбербанк повысил ставку по ипотечным кредитам на 0,4%.
Обновлено в 06:05
Экономика
Росстат и простые россияне зафиксировали резкий рост цен в начале года
Россияне ощутили первые итоги повышения НДС: по данным Росстата, цены в стране за девять дней нового года в среднем выросли на 0,5%. Сильнее всего подорожали свежие овощи, куриные яйца и проезд на общественном транспорте.
Обновлено в 11:48
Финансы
Минфин и ЦБ вернутся на валютный рынок с закупками на 266 млрд руб
Из-за растущих цен на нефть с августа по ноябрь Минфин ежемесячно устанавливал рекорды по закупкам валюты (впрочем, на открытый рынок эти средства не шли), но в декабре сократил объемы на фоне падения нефтяных котировок — до 366,1 млрд руб.
Обновлено в 04:09
Экономика
На Украине заявили о двукратном сокращении пенсии
За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты.
Обновлено вчера в 19:40
Экономика
Грузооборот морских портов России в 2018 году вырос на 3,8%
Грузооборот морских портов России в 2018 году составил 816,46 млн т, увеличившись на 3,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено в 08:56
Футбол
Абрамович увеличил финансирование футбольного клуба «Челси» в два раза
Компания Fordstam Ltd, владеющая футбольным клубом «Челси», в сезоне 2017/18 увеличила его финансирование в два раза — до £69,1 млн (примерно $88 млн).
Обновлено в 11:24
Финансы
Минфин Украины оценил объём платежей по госдолгу
Министерство финансов Украины оценило общий объём платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд гривен ($14,2 млрд).
Обновлено в 10:18
Экономика
Чайка попросил поднять зарплаты прокуроров
Генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил поднять зарплату прокурорам. Об этом в пятницу, 11 января, сообщают «Известия».
Обновлено в 04:58
Экономика
Прокуратура Токио предъявила Карлосу Гону новые обвинения
Прокуратура Токио предъявила два новых обвинения в финансовых нарушениях бывшему главе автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону.
Обновлено в 03:10
Экономика
Экономика России за новогодние праздники лишилась 1,3 трлн рублей
Потери российской экономики из-за простоя производств в новогодние каникулы составили примерно 1,32 трлн рублей (1,25% от прогнозируемого ВВП), подсчитали для «Известий» в РЭУ имени Плеханова.
Обновлено вчера в 17:29
Экономика
Татарстанский «Связьинвестнефтехим» стал совладельцем КамАЗа
Принадлежащее правительству Татарстана АО «Связьинвестнефтехим» стало владельцем 2,8% акций ПАО «КамАЗ», следует из материалов «Связьинвестнефтехима».
Обновлено в 12:38
Экономика
Присоединение Бинбанка увеличило долю «ФК Открытие» в ВТБ
Банк «ФК Открытие» нарастил долю в ВТБ на 0,05 п. п. до 14,83% голосующих акций, следует из сообщения банка.
Обновлено в 04:12
Финансы
Рубль завершил основную валютную сессию разнонаправленно
Рубль завершил основную валютную сессию пятницы разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 11:22