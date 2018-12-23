Российские пенсионеры за 10 месяцев 2018 года получили ссуд на 403,3 млрд рублей. Это на 42% больше, чем в прошлом году, показало исследование Объединенного кредитного бюро для «Известий». За это время на рынке появилось 3,5 млн новых заемщиков пенсионного возраста — почти 11% от общего числа.

с чего всё началось

Российские пенсионеры взяли кредиты за 10 месяцев 2018 года на 403,3 млрд рублей, что на 42% большем, чем в прошлом году, сообщают "Известия". Статистика показывает, что банки охотнее одобряют кредиты пожилым людям, чем молодежи.

Пенсионеры за год взяли кредитов на 400 млрд рублей

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