с чего всё началось

Четверть россиян не планирует самостоятельно копить на пенсию. На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.

Интернет Twitter представил новый дизайн Сервис микроблогов Twitter представил новый дизайн сайта социальной сети.

Авто Ford заменит модели Mondeo, S-Max и Galaxy новым кроссовером Первым шагом станет выпуск нового кроссовера (или кросс-универсала), который с 2021 года заменит сразу три модели – Ford Mondeo, Ford S-Max и Ford Galaxy.

Политика КС Украины признал закон о декоммунизации конституционным Конституционный суд Украины признал закон об осуждении тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики соответствующим основному закону страны.

Политика В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.

ЖКХ В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.

Спорт Туктамышева объяснила неучастие в Олимпиаде в Токио Фигуристка опубликовала пост на английском языке в своем Twitter. По словам Туктамышевой, она пропустит Олимпиаду в Токио.

Наука Открыты два новых состояния прелестного бариона Ученые коллаборации LHCb открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона. По словам ученых, они могут являться новой частицей.

Политика Западные СМИ связали проукраинских неонацистов из Италии с ополченцами Крупные западные СМИ допустили ошибку при переводе публикации итальянской полиции, в которой упоминаются украинские ультраправые.

Политика Суд в Амстердаме не смог решить судьбу скифского золота Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление голландской инстанции.

Происшествия Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.

Армия и оружие Stratfor назвала слабые стороны C-400 Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.

Политика Акционер «Рустави 2» требует возбудить дело против гендиректора канала Владелиц 9% доли в грузинской телекомпании "Рустави 2" Нино Нижарадзе просит Генпрокуратуру Грузии возбудить дело против гендиректора ТВ Ники Гварамии по факту злоупотреблений служебными полномочиями, передает ТАСС.

Политика Госдума одобрила проект закона о возвращении курилок в аэропорты Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов.

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Происшествия Женщина попыталась задержать скоростной поезд ногой В китайском городе Гуанчжоу женщина попыталась задержать скоростной поезд, поместив ногу в зазор между составом и платформой.

Футбол Бывший футболист Кафу влез в миллионные долги Бывший защитник сборной Бразилии, "Милана" и "Ромы" Кафу влез в огромные долги.

Общество Самолет сдул любителей экстремального селфи в Греции Греческий остров Скиатос является любимым местом для фанатов сделать экстремальное селфи на фоне приземляющегося самолета.

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Общество Глобальный сбой в ЗАГСах произошел по всей России В России произошел глобальный сбой в работе компьютерной системы ЗАГС.

Кино Актер из фильма «Бэтмен: Начало» скончался на съемках 47-летний Карл Шилс умер во сне. 14 июля в Ирландии скончался актер и продюсер Карл Шилс. Как сообщает Daily Mail, Шилс умер на съемках.

Политика В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.

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Армия и оружие В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.