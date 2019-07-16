Экономика

Российские пенсионеры отказались копить на старостьLenta.ru 08:54

Четверть россиян не планирует самостоятельно копить на пенсию. На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.
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с чего всё началось
Россияне рассчитывают, что после выхода на пенсию смогут получить дополнительный доход от банковских депозитов, накоплений в валюте, а также вложений в недвижимость, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ
).
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