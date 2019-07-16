Экономика
Российские пенсионеры отказались копить на старостьLenta.ru 08:54
Четверть россиян не планирует самостоятельно копить на пенсию. На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.
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с чего всё началось
Россияне рассчитывают, что после выхода на пенсию смогут получить дополнительный доход от банковских депозитов, накоплений в валюте, а также вложений в недвижимость, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Коммерсантъ09:55
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 10:10, Вашингтон
Интернет
Twitter представил новый дизайн
Сервис микроблогов Twitter представил новый дизайн сайта социальной сети.
Обновлено в 06:01
Авто
Ford заменит модели Mondeo, S-Max и Galaxy новым кроссовером
Первым шагом станет выпуск нового кроссовера (или кросс-универсала), который с 2021 года заменит сразу три модели – Ford Mondeo, Ford S-Max и Ford Galaxy.
Обновлено вчера в 21:54
Политика
КС Украины признал закон о декоммунизации конституционным
Конституционный суд Украины признал закон об осуждении тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики соответствующим основному закону страны.
Обновлено в 08:54
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Футбол
Довбня перешел в тульский «Арсенал»
Обновлено в 08:45
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Спорт
Туктамышева объяснила неучастие в Олимпиаде в Токио
Фигуристка опубликовала пост на английском языке в своем Twitter. По словам Туктамышевой, она пропустит Олимпиаду в Токио.
Обновлено в 08:22
Наука
Открыты два новых состояния прелестного бариона
Ученые коллаборации LHCb открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона. По словам ученых, они могут являться новой частицей.
Обновлено вчера в 06:47
Политика
Западные СМИ связали проукраинских неонацистов из Италии с ополченцами
Крупные западные СМИ допустили ошибку при переводе публикации итальянской полиции, в которой упоминаются украинские ультраправые.
Обновлено в 08:03
Политика
Суд в Амстердаме не смог решить судьбу скифского золота
Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление голландской инстанции.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой
Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Политика
Акционер «Рустави 2» требует возбудить дело против гендиректора канала
Владелиц 9% доли в грузинской телекомпании "Рустави 2" Нино Нижарадзе просит Генпрокуратуру Грузии возбудить дело против гендиректора ТВ Ники Гварамии по факту злоупотреблений служебными полномочиями, передает ТАСС.
Обновлено в 04:45
Политика
Госдума одобрила проект закона о возвращении курилок в аэропорты
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов.
Обновлено в 08:12
Музыка
Крид представил клип на новую песню «Сердцеедка»
Певец Егор Крид сообщил поклонникам радостную новость: экс-резидент лейбла Black Star выпустил видеоклип на новую композицию "Сердцеедка".
Обновлено в 07:44
Экономика
Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей
Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Происшествия
Женщина попыталась задержать скоростной поезд ногой
В китайском городе Гуанчжоу женщина попыталась задержать скоростной поезд, поместив ногу в зазор между составом и платформой.
Обновлено в 09:10
Футбол
Бывший футболист Кафу влез в миллионные долги
Бывший защитник сборной Бразилии, "Милана" и "Ромы" Кафу влез в огромные долги.
Обновлено в 09:11
Происшествия
На российском пляже погибли семь человек
Обновлено в 02:57
Политика
Омбудсмены России и Украины обратятся к Путину и Зеленскому
Обновлено в 09:39
Общество
Самолет сдул любителей экстремального селфи в Греции
Греческий остров Скиатос является любимым местом для фанатов сделать экстремальное селфи на фоне приземляющегося самолета.
Обновлено в 09:00
Экономика
Рост промпроизводства в РФ в июне ускорился до 3,3%, превысив ожидания
Рост промпроизводства в сфере добычи полезных ископаемых в июне замедлился до 2,3% в годовом выражении с 2,8% в мае (за полугодие рост на 4%).
Обновлено в 09:40
Общество
Глобальный сбой в ЗАГСах произошел по всей России
В России произошел глобальный сбой в работе компьютерной системы ЗАГС.
Обновлено в 09:39
Кино
Актер из фильма «Бэтмен: Начало» скончался на съемках
47-летний Карл Шилс умер во сне. 14 июля в Ирландии скончался актер и продюсер Карл Шилс. Как сообщает Daily Mail, Шилс умер на съемках.
Обновлено в 09:28
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов
Обновлено в 08:38
Гаджеты
EKWB представила специальную версию водоблока для видеокарт Radeon RX 5700-й серии
Компания EK Water Blocks представила специальную версию своего водоблока полного покрытия EK-Vector Radeon RX 5700 +XT, который предназначен для использования с видеокартами AMD Radeon RX 5700-й серии.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Политика
В ЦИК не нашли недействительных подписей за кандидатов в Мосгордуму
Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Центризбирком не зафиксировал ни одного случая, когда подписи существующих людей за кандидатов в Мосгордуму были признаны недействительными.
Обновлено в 07:00