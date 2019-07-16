с чего всё началось

Копить на пенсионный возраст отказались около четверти российских граждан. Уточняется, что только 23% будущих пенсионеров рассчитывают на средства со своих вкладов.

Пенсионеры в России отказались копить на старость

ЖКХ В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.

Происшествия Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».

Происшествия В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.

Общество Смолову предложили лечь в гроб и потереть морковку Бузовой Гости программы в течение всего выпуска избегали слишком провокационных заданий, однако Бузова согласилась, чтобы Смолов потер морковку ей в рот.

Происшествия Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве Полиция обнаружила тело композитора Игоря Извекова в его квартире в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 16 июля.

Политика Евросоюз призвал Россию признать вину за гибель малайзийского «Боинга» в Донбассе Согласно выводам следственной группы "Боинг" был сбит из установки, которую доставили на территорию, подконтрольную сепаратистам, из российской военной части.

Политика В ООН озабочены законом о государственном языке на Украине 16 июля на Украине вступает в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Космос Роскосмос усомнился в безопасности кораблей Crew Dragon и Starliner У Роскосмоса есть сомнения по поводу безопасности полетов на американских аппаратах Starliner и Crew Dragon, об этом заявил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

Политика Акционер «Рустави 2» требует возбудить дело против гендиректора канала Владелица 9% доли грузинского телекаала "Рустави 2" Нино Нижарадзе обратилась в генпрокуратуру Грузии с просьбой возбудить уголовное дело против главы телеканала Ники Гварамии.

Шоу-бизнес Телеведущая Стриженова попала в ДТП с грузовиком Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком. В результате аварии никто не пострадал.

Шоу-бизнес Прямо как в шоу-бизнесе: Пугачева и Галкин посетили Рижский зоопарк Сам Галкин, показывая сыну Гарри жабу, заявил, что она "прямо, как в шоу-бизнесе", а жене Николаева, которая хотела покормить грустную лошадь булочкой, посоветовал хотя бы вынуть ее из пакета.

Политика Соболь и Жданову отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму Вечером во вторник, 16 июля, окружные избирательные комиссии приняли решение отказать в регистрации на выборах в Мосгордуму нескольким известным оппозиционерам.

Происшествия Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

Общество Водяной смерч в Сочи попал на видео Большой смерч образовался над поверхностью Черного моря в Сочи во вторник, 16 июля.

Политика Французский министр ушел в отставку после скандала с шикарными обедами Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи подал в отставку на фоне скандала с заказом шикарных обедов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.

Общество Рестораторов попросили закрыть веранды из-за непогоды Столичный Департамент торговли и услуг предупредил рестораторов о надвигающейся непогоде.

Общество Беглов назвал приоритеты транспортного узла Петербурга и Ленобласти Строительство транспортной инфраструктуры в Петербурге и Ленобласти является одним из приоритетов в развитии двух регионов.

Гаджеты «Умные» часы Huami Amazfit GTR работают до 74 суток без подзарядки Энергопотребление Amazfit GTR в режиме ожидания в течение суток снижено на 82,6%, а ежедневное энергопотребление уменьшено практически вдвое – на 48,7%. Время автономной работы, в режиме ожидания, у младшей версии составляет до 30 суток, у старшей – до 74 суток.

Происшествия Поклонник Instagram-блогерши убил ее и опубликовал фото преступления По данным полиции, мужчина напал на девушку с ножом и перерезал ей горло, после чего опубликовал фотографии убитой в Instagram и в чате поклонников блогерши в приложении Discord.

Политика Зеленский поручил подготовить Украину к Олимпийским играм Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны разработать стратегический план развития, который позволит республике претендовать на проведение Олимпийских игр.

Общество В Роспотребнадзоре дали советы по выбору хлеба Выбирать хлеб стоит без вмятин и трещин, а покупать его только к очередному приему пищи, приводит советы по выбору продукта Роспотребнадзор.

Хоккей Арбитрам КХЛ запретили вести соцсети Арбитрам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) запретили использовать социальные сети. заявил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.