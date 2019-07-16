Экономика

Пенсионеры в России отказались копить на старостьГазета.Ru 09:25

Копить на пенсионный возраст отказались около четверти российских граждан. Уточняется, что только 23% будущих пенсионеров рассчитывают на средства со своих вкладов.
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с чего всё началось
Россияне рассчитывают, что после выхода на пенсию смогут получить дополнительный доход от банковских депозитов, накоплений в валюте, а также вложений в недвижимость, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ
).
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 12:37, Вашингтон
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