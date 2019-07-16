Экономика
Пенсионеры в России отказались копить на старостьГазета.Ru 09:25
Копить на пенсионный возраст отказались около четверти российских граждан. Уточняется, что только 23% будущих пенсионеров рассчитывают на средства со своих вкладов.
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с чего всё началось
Россияне рассчитывают, что после выхода на пенсию смогут получить дополнительный доход от банковских депозитов, накоплений в валюте, а также вложений в недвижимость, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Коммерсантъ09:55
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 13:10, Вашингтон
Политика
Французский министр ушел в отставку после скандала с шикарными обедами
Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи подал в отставку на фоне скандала с заказом шикарных обедов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:28
Здоровье
В Псковской области проверят необоснованно высокие зарплаты главврачей
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил провести служебную проверку из-за завышенных заработных плат главных врачей регионального перинатального центра и детской стоматологической поликлиники, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:30
Политика
В Раде предложили отменить закон о госязыке
Депутаты от партии "Оппозиционный блок" внесли в Раду предложение об отмене закона об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, который ранее вступил в силу.
Обновлено в 09:42
Политика
Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.
Обновлено в 12:24
Политика
Глава МВД Италии Сальвини рассказал о готовящемся украинцами покушении
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что получал угрозы жизни от украинцев.
Обновлено в 10:51
Здоровье
Доктор Мясников назвал опасные лекарства из аптечки каждого россиянина
Доктор Александр Мясников в передаче «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, какие привычные каждому россиянину медицинские препараты могут быть опасны.
Обновлено в 08:24
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Первые летные испытания МС-21 с двигателями ПД-14 пройдут в 2020 году
Первые летные испытания российского самолета MC-21, оснащенного отечественными двигателями ПД-14, начнутся в 2020 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
Обновлено в 10:42
Политика
Меркель и Санду не смогли встать во время гимнов
Обновлено в 10:33
Происшествия
В Иваново тигр выбежал на проезжую часть
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов
В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов на сегодняшний день.
Обновлено вчера в 12:16
Общество
ООН сообщила о сокращении смертности от СПИДа в мире на треть за 8 лет
В 2018 году от ВИЧ в мире умерли 770 тыс. человек, что на 33% меньше, чем в 2010 году, сообщается в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAID).
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Росгвардии пояснили, почему бойцы не обязаны представляться
В пресс-службе Управления Росгвардии Владимирской области в ответ на запрос издания «ПроВладимир» пояснили, почему сотрудники не обязаны предъявлять служебное удостоверение и представляться.
Обновлено в 12:38
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Общество
Россияне увидят лунное затмение
Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Обновлено вчера в 13:34
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Политика
Силуанов назвал причину распада СССР
Советский Союз развалился из-за неправильной финансовой политики в годы перестройки, а не из-за внешних экономических ограничений, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Уфолог оценил планы штурма Зоны 51
Обновлено в 12:02
Происшествия
Госдума ужесточила наказание за непропуск «скорой»
Госдума ужесточила наказание за непропуск машин "скорой помощи", сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:25
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Футбол
«Барселона» выкупила у «Эйбара» воспитанника Кукурелью
В минувшем сезоне 20-летний футболист провёл в аренде за "Эйбар", а затем клуб выкупил его трансфер у "сине-гранатовых" за 2 млн евро.
Обновлено в 11:40
Общество
В России введут ГОСТ на фотографирование новорожденных
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес
Какая диета помогла Пелагее вернуть форму после родов
Интересно, что с течением времени певица достаточно сильно менялась, и в последние годы мы уже видим перед собой не «барышню-крестьянку» с округлыми формами, а настоящую роковую красотку, утонченную и изысканную.
Обновлено 14 июля в 01:03
Армия и оружие
Российским военным запретят рассказывать о службе
Ранее в феврале этого года Госдума РФ приняла поправки в закон "О статусе военнослужащих", согласно которым военнослужащим запретили пользоваться во время службы мобильными гаджетами, способными передавать данные по Сети.
Обновлено в 08:33