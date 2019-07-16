с чего всё началось

Копить на пенсионный возраст отказались около четверти российских граждан. Уточняется, что только 23% будущих пенсионеров рассчитывают на средства со своих вкладов.

Пенсионеры в России отказались копить на старость

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Политика Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.

Политика Глава МВД Италии Сальвини рассказал о готовящемся украинцами покушении Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что получал угрозы жизни от украинцев.

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Общество Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.

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