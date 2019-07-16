с чего всё началось

Большинство россиян признались в том, что не намерены откладывать деньги на пенсию. Об этом говорится в опросе, проведенном ВЦИОМ, передает РИА "Новости". Копить на пенсионный возраст отказались около четверти российских граждан.

Пенсионеры в России отказались копить на старость

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