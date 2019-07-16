с чего всё началось

Копить на пенсионный возраст отказались около четверти российских граждан. Уточняется, что только 23% будущих пенсионеров рассчитывают на средства со своих вкладов.

Пенсионеры в России отказались копить на старость

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Общество Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.

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Политика Василий Голубев попал в число политически устойчивых губернаторов Среди губернаторов в ЮФО в рейтинг вошли главы Астраханской области и Адыгеи – то есть риск их отставки невелик.

Шоу-бизнес Певица Слава одобряет откровенные фотосессии своей дочери Слава объяснила, что её старшая дочь очень творческая натура, Саша отучилась некоторое время в театральном училище им. Щепкина, а потом перевелась на лингвиста.

Общество Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".

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Происшествия Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».

Политика Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17 Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.

Финансы Россия в мае сократила вложения в госбумаги США почти до $12 млрд Россия в мае этого года сократила объём вложений в американские госбумаги с 12,136 миллиарда долларов до 12,024 миллиарда.

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Футбол «Спартак» ведёт переговоры по трансферу хавбека ПСВ Перейро По данным источника, московский клуб ведёт активные переговоры по трансферу хавбека.

Политика Лавров назвал условие снятия запрета на полеты в Грузию Россия рассмотрит возможность отмены принятых в отношении Грузии мер, в частности, запрета на авиаперелеты, если будут устранены угрозы безопасности россиян.

ЖКХ В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.

Политика Британия отказалась отдавать Ассанжа на смертную казнь Великобритания не станет высылать основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страну, где по закону предусмотрена смертная казнь.

Шоу-бизнес Борис Корчевников признался, что лишь мечтает о семье Актриса поддержала телеведущего, и Корчевников признался, что старается всегда быть честным со своими поклонниками.