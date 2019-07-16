Экономика
Пенсионеры в России отказались копить на старостьГазета.Ru 09:25
Копить на пенсионный возраст отказались около четверти российских граждан. Уточняется, что только 23% будущих пенсионеров рассчитывают на средства со своих вкладов.
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с чего всё началось
Россияне рассчитывают, что после выхода на пенсию смогут получить дополнительный доход от банковских депозитов, накоплений в валюте, а также вложений в недвижимость, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Коммерсантъ09:55
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Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина переписала завещание на Бари Алибасова
Обновлено в 05:43
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено в 10:27
Политика
Французский министр ушел в отставку после скандала с шикарными обедами
Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи подал в отставку на фоне скандала с заказом шикарных обедов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:28
Политика
Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен
В мааре 2019 года на слушаниях в апелляционном суде Амстердама представляющая российскую стороны адвокат Мариэль Коппенол-Лафор заявила, что крымские музеи должны оставаться хранителями так называемого скифского золота, напомнив, что все экспонаты коллекции скифского золота были найдены в Крыму крымскими археологами в течение многих лет работы.
Обновлено в 06:09
Политика
CNN: Ассанж вмешивался в американские выборы из посольства Эквадора
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж лично руководил вмешательствами в американские выборы президента в 2016 году, находясь в лондонском посольстве Эквадора, сообщил телеканал CNN со ссылкой на отчеты о слежке за хакером.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой
Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Здоровье
Жители Кубани теперь имеют право посещать родственников в реанимации
На сессии ЗСК депутаты внесли поправки в статью краевого закона "Об охране здоровья населения Краснодарского края" Депутаты внесли поправки в краевой закон "Об охране здоровья населения Краснодарского края", теперь жители региона имеют право посещать родственников в реанимации и палатах интенсивной терапии медицинских организаций, сообщает пресс-служба ЗСК.
Обновлено в 11:21
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты за вывоз мусора
В правительстве обсуждают введение нового способа расчета стоимости вывоза мусора: по количеству баков, установленных на контейнерной площадке.
Обновлено в 05:07
Политика
Василий Голубев попал в число политически устойчивых губернаторов
Среди губернаторов в ЮФО в рейтинг вошли главы Астраханской области и Адыгеи – то есть риск их отставки невелик.
Обновлено в 07:44
Технологии
Пассажиры «Ситимобила» смогут купить у таксистов газировку и чипсы
Проект позволит «Ситимобилу» расширить сервис и увеличить лояльность клиентов, а водителям дополнительно заработать, рассуждает представитель «Ситимобила».
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представляться при обращении к гражданам.
Обновлено в 10:25
Экономика
Туркменистан переживает худший кризис за 30 лет и находится на грани катастрофы
По данным британского Центра внешней политики, на которые ссылается Al Jazeera, экономика Туркменистана столкнулась с самыми большими проблемами за последние 30 лет.
Обновлено в 05:25
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Происшествия
В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов
В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие
Пушков ответил на слова Турчинова об «уничтожении» Крымского моста
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 10:00
Политика
Журналиста выгнали с украинского пляжа за украинский язык
Обновлено в 10:51
Футбол
«Барселона» выкупила обратно защитника «Эйбара» Кукурелью
Обновлено в 10:44
Космос
В «Роскосмосе» назвали причину переноса пуска ракеты «Протон-М»
Пуск ракет-носителя «Протон-М» с космическим аппаратом «Спектр-РГ» был перенесен с 12 на 13 июля в связи с негерметичностью трубопровода на второй ступени ракеты.
Обновлено в 11:29
Политика
Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Москве четырех полицейских уволили из-за дела Голунова
Из-за дела журналиста Ивана Голунова из полиции уволили четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы.
Обновлено в 04:52
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Обновлено в 09:47
Транспорт
Госэкспертиза одобрила проект объездной дороги Волгограда
Госэкспертиза выдала положительное заключение проекту первого этапа строительства объездной дороги вокруг Волгограда, сообщает пресс-служба администрации региона.
Обновлено в 09:19
Кино
Антон Мегердичев приступил к съемкам «Сердца Пармы»
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
На видео попал полет ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем
Российское оборонное ведомство показало видео полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем.
Обновлено в 03:07
Кино
Netflix показал Плотву из сериала по «Ведьмаку»
Создатели сериала по фэнтезийной франшизе «Ведьмак» опубликовали первое фото главного героя Геральта на Плотве.
Обновлено в 10:34