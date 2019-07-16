с чего всё началось

Копить на пенсионный возраст отказались около четверти российских граждан. Уточняется, что только 23% будущих пенсионеров рассчитывают на средства со своих вкладов.

Пенсионеры в России отказались копить на старость

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Политика ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.

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Космос В «Роскосмосе» назвали причину переноса пуска ракеты «Протон-М» Пуск ракет-носителя «Протон-М» с космическим аппаратом «Спектр-РГ» был перенесен с 12 на 13 июля в связи с негерметичностью трубопровода на второй ступени ракеты.

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Транспорт Госэкспертиза одобрила проект объездной дороги Волгограда Госэкспертиза выдала положительное заключение проекту первого этапа строительства объездной дороги вокруг Волгограда, сообщает пресс-служба администрации региона.