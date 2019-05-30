Происшествия

Пенсионеры стали жертвами мошенничества с ремонтом труб в квартирахИзвестия 06:11

По данным следствия, злоумышленники входили в доверие к жильцам домов, рассказывали им о предстоящем капремонте и навязывали услуги по замене труб отопления и водоснабжения по завышенной в десятки раз цене, сообщает телеканал «360».
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Музыканта «Вежливых людей» обманули под предлогом проводов на пенсию

Московский Комсомолец06:07

МВД: За мошенничество в сфере ЖКХ задержаны более 60 человек

Росбалтвчера в 23:59

МВД раскрыло масштабную схему обмана пенсионеров под видом ремонта труб

РБК02:37

Более 60 человек задержано за мошенничество в сфере ЖКХ

Вечерняя Москва02:31

Полиция накрыла межрегиональную банду лжесантехников

Телеканал 360°01:32

Работали по методичкам: в МВД рассказали о банде мошенников, действовавших в сфере ЖКХ

РЕН ТВ01:52

МВД объявило о задержании 60 членов преступной группы, навязывавшей пенсионерам услуги по замене систем отопления

Эхо Москвы03:30
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Общество

Синоптики предупредили о ливнях с грозами в Москве 30 мая

Обновлено в 06:25
Общество

Путин разрешил россиянам с ВИЧ усыновлять детей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который в ограниченном числе случаев разрешает россиянам с ВИЧ-инфекцией или гепатитом С усыновлять детей.
Обновлено вчера в 19:48
Армия и оружие

Су-57 получит противокорабельную ракету

Истребитель пятого поколения Су-57 получит перспективную противокорабельную ракету, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:59
Политика

Рада пожаловалась в ООН на нарушение прав коренных народов России

В обращении Рады к ООН, Парламентским ассамблеям Совета Европы, НАТО, ОБСЕ и национальным парламентам других государств сказано, что в России имеет место быть "нарушение прав коренных народов".
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Армия и оружие

Министр обороны Японии заявил, что системы ПРО Aegis Ashore не угрожают России

Системы противоракетной обороны Aegis Ashore, которые планируется разместить в двух японских префектурах, не несут угрозы для России.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес

Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России

Поперечный шпагат заслуженной артистки России Анастасии Волочковой внесен в Книгу рекордов России.
Обновлено в 05:38
Происшествия

«Кровавую» фотосессию устроили у военного мемориала в Новороссийске

Молодые люди утроили "кровавую" фотосъемку у мемориала "Малая земля" в Новороссийске, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Политика

Экс-министр экономики Украины заявил, что страна движется к катастрофе

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил о надвигающейся катастрофе, связанной с дефолтом.
Обновлено в 00:10
Происшествия

В Петербурге осудили мужчину, не сообщившего о готовящемся теракте

В Петербурге Выборгский районный суд приговорил к штрафу в 20 тысяч рублей мужчину, который знал, что четверо его знакомых собираются устроить теракт на территории Дагестана, но не предупредил об этом правоохранительные органы.
Обновлено в 05:29
Гаджеты

Процессор Samsung Exynos Auto 8890 пропишется в новых автомобилях Audi

Компания Samsung Electronics сообщила о том, что её процессор Exynos Auto 8890 будет использоваться в составе информационно-развлекательной системы в новых автомобилях Audi.
Обновлено в 06:06
Происшествия

В Кабардино-Балкарии задержан ряд бывших и действующих сотрудников МВД

«К уголовной ответственности привлекаются 13 должностных лиц МВД по Кабардино-Балкарской Республике, в том числе два начальника территориальных подразделений районного уровня, а также руководители и сотрудники подразделений Госавтоинспекции республиканского и районного уровня», — говорится в заявлении Волк.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Энергетика

Прибыль «Газпрома» выросла на 44%

По итогам первого квартала 2019 года прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 04:04
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Политика

Путин поздравил космонавта Алексея Леонова с юбилеем

Сегодня, 30 мая, президент РФ Владимир Путин поздравил космонавта, дважды Герою Советского Союза Алексея Леонова с юбилеем.
Обновлено в 04:50
Экономика

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Транспорт

Москва и Подмосковье приняли решение не выводить метро в область

Минтранс РФ, РЖД, правительства Москвы и Московской области приняли решение отказаться от продления метро в Мытищи, Красногорск и Балашиху, сконцентрировавшись на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД) для решения транспортных проблем городов-спутников, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 22:23
Армия и оружие

Украинский морской спецназ провел учения рядом с Крымом

На Тендровской косе (остров вблизи юго-западного побережья Черного моря в пределах Херсонской области Украины) прошли тактико-специальные учения разведчиков 73-го морского центра специального назначения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 03:30
Политика

В Кремле обеспокоены сообщениями о падении доходов россиян

В Кремле обращают внимание на исследования, свидетельствующие о падении доходов населения, этот процесс вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:52
Футбол

Переходом Дзюбы в АПЛ займётся агент Роналду

Как стало известно «Чемпионату», известный агент Жорже Мендеш получил авторизацию на 30-летнего форварда и будет пытаться организовать его переход в один из английских клубов.
Обновлено в 05:35
Транспорт

РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт

Обновлено в 04:31
Игры

Хидео Кодзима показал новый трейлер Death Stranding

Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес

Марьяна Ро рассказала, как женатый Влад Соколовский предлагал ей секс

19-летняя видеоблогерша Марьяна Ро рассказала в шоу Анастасии Ивлеевой о пикантных предложениях певца Влада Соколовского.
Обновлено в 04:55
Политика

Рада отказалась принять отставку премьера Гройсмана

Парламент Украины отказался принять отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.
Обновлено в 06:29
Общество

Далай-лама раскрыл секрет счастья

Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

Адвокат сообщил об угрозах Юрию Дмитриеву в СИЗО

Сокамерники в течение четырех дней обещали "опустить" Дмитриева, если он не выполнит их требований, пояснил адвокат.
Обновлено в 06:10
Энергетика

В «Транснефти» назвали сроки очистки трубопровода «Дружба»

Вице-президент российской компании «Транснефть» Сергей Андронов в беседе с газетой «Коммерсантъ» рассказал, что общий объём некондиционной нефти, поставленной по «Дружбе» за рубеж, составил в общей сложности около 3 млн тонн, на очищение системы от загрязнённого хлорорганикой топлива потребуется шесть-восемь месяцев.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видео

Камера наружного наблюдения зафиксировала момент столкновения теплохода с прогулочным катером в Будапеште, в результате которого последнее судно затонуло.
Обновлено в 02:13
Музыка

Томас Андерс приедет в Россию с хитами Modern Talking

Томас Андерс приедет в Россию осенью 2019 года. Концерт музыканта состоится 31 октября на сцене Crocus City Hall.
Обновлено вчера в 10:42
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