Происшествия
Пенсионеры стали жертвами мошенничества с ремонтом труб в квартирахИзвестия 06:11
По данным следствия, злоумышленники входили в доверие к жильцам домов, рассказывали им о предстоящем капремонте и навязывали услуги по замене труб отопления и водоснабжения по завышенной в десятки раз цене, сообщает телеканал «360».
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Армия и оружие
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