Происшествия
Пенсионеры стали жертвами мошенничества с ремонтом труб в квартирахГазета.Ru 04:31
"Преимущественно жертвами аферистов становились одинокие пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями", - сказала Волк. Она добавила, что члены группировки снимали происходящее на телефон. В схеме участвовали сантехники и отвозившей жителей к банкоматам водители.
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Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Обновлено в 04:31
Общество
Срывом ЕГЭ в Иванове заинтересовалась прокуратура
Позором на всю Ивановскую область обернулась накануне сдача ЕГЭ по математике в двух школах г. Иваново: № 8 и № 22.
Обновлено в 04:47
Авто
Представлен обновленный кроссовер Lexus RX
Компания Lexus представила кроссовер RX 2020 модельного года, который после обновления изменился минимально.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Преподавателя обвинили во взрыве в петербургской военной академии
235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест преподавателя Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге полковника Рифата Закирова, обвиняемого в причастности к подрыву бомбы в учебном заведении.
Обновлено в 03:59
Политика
Безбородова и Каргалов покинули правительство Оренбургской области
Министр экономического развития Оренбургской области Наталья Безбородова и руководитель аппарата губернатора Виктор Каргалов покинули свои должности.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Лауреат премии «Мама года» зарезала мужа за отказ отпустить ее в бар
В Великобритании лауреат премии "Мама года" обвиняется в убийстве собственного мужа двумя ударами ножа в сердце.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Экономика
Выдача автокредитов на Кубани в апреле 2019 г. выросла на 10%
По количеству выданных на приобретение автомобиля займов Кубани заняла девятое место в стране.
Обновлено в 04:45
Общество
Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения
Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения Чиновники придумали способ, как вынудить владельцев жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду, платить налоги.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
Airbus А320 экстренно сел в «Шереметьево»
Обновлено в 04:51
Космос
NASA показало место посадки уникального «Марсохода-2020»
Изображение было получено прибором Mars Reconnaissance Orbiter, который регулярно делает снимки потенциальных мест посадки для будущих космических кораблей.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в финале Кубка Стэнли
"Бостон Брюинз" - "Сент-Луис Блюз" - 2:3 ОТ (счет в серии - 1-1) Еще никогда "Сент-Луис" не выигрывал в матчах финальных серий Кубка Стэнли.
Обновлено в 04:09
Здоровье
Роспотребнадзор предостерег от купания в фонтанах
Обновлено в 00:45
Политика
Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМД
"Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал спикер.
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Шоу-бизнес
Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России
Фирменный шпагат балерины Анастасии Волочковой теперь появится на страницах Книги рекордов России.
Обновлено в 04:22
Здоровье
Минздрав: смертность от курения табака в России составляет около 16%
Около 16% от общего количества смертей в России связаны с потреблением табака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Марьяна Ро рассказала, как женатый Влад Соколовский предлагал ей секс
19-летняя видеоблогерша Марьяна Ро рассказала в шоу Анастасии Ивлеевой о пикантных предложениях певца Влада Соколовского.
Обновлено в 04:55
Кино
Забайкальский международный кинофестиваль открывается в Чите
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Соучастника убийства зампреда ЦБ Козлова арестовали за хищения
В 2008 году в Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова Богдан Погоржевский отказался давать показания, отвечая на вопросы сторон, и предложил заслушать протоколы его допросов на стадии следствия.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Су-57 получит противокорабельную ракету
«Сегодня предприятие в интересах Минобороны занимается разработкой активной головки самонаведения для перспективной противокорабельной ракеты, которая в том числе планируется для использования на самолете Су-57», — приводит агентство заявление заместителя министра обороны Алексея Криворучко, посетившего уральское предприятие.
Обновлено в 04:59
Авто
В Jaguar Land Rover рассказали о новом Defender
В интервью изданию Motoring Марк Кэмерон, глава австралийского подразделения Jaguar Land Rover Australia, рассказал, что обновленный Defender станет одной из самых продаваемых моделей компании.
Обновлено в 02:38
Политика
Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным
В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина.
Обновлено в 01:19
Экономика
Минфин предложил уравнять ставку НДФЛ для россиян и иностранцев
В правительство внесен вопрос об уравнивании ставки НДФЛ для россиян и иностранцев.
Обновлено в 02:10
Авто
Названы российские цены на обновленный седан Jaguar XE
Российские дилеры Jaguar начали прием заказов на обновленный седан XE.
Обновлено в 04:14