Происшествия

Пенсионеры стали жертвами мошенничества с ремонтом труб в квартирахГазета.Ru 04:31

"Преимущественно жертвами аферистов становились одинокие пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями", - сказала Волк. Она добавила, что члены группировки снимали происходящее на телефон. В схеме участвовали сантехники и отвозившей жителей к банкоматам водители.
Читать в источнике

Подробнее о событии

МВД объявило о задержании 60 членов преступной группы, навязывавшей пенсионерам услуги по замене систем отопления

Эхо Москвы03:30

Российский аферист раскрыл секрет своего обмана и попал на видео

Lenta.ru03:14

МВД: За мошенничество в сфере ЖКХ задержаны более 60 человек

Росбалтвчера в 23:59

МВД раскрыло масштабную схему обмана пенсионеров под видом ремонта труб

РБК02:37

Полиция накрыла межрегиональную банду лжесантехников

Телеканал 360°01:32

Работали по методичкам: в МВД рассказали о банде мошенников, действовавших в сфере ЖКХ

РЕН ТВ01:52

В Подмосковье задержали мошенников, навязывавших пенсионерам псевдоремонт

Московский Комсомолец04:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:05, Ашберн
Транспорт

РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт

Обновлено в 04:31
Общество

Срывом ЕГЭ в Иванове заинтересовалась прокуратура

Позором на всю Ивановскую область обернулась накануне сдача ЕГЭ по математике в двух школах г. Иваново: № 8 и № 22.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

В ВСУ уточнили количество и имена погибших при крушении вертолета

Обновлено в 04:50
Происшествия

В Кабуле прогремел взрыв рядом с университетом национальной обороны

Обновлено в 03:56
Авто

Представлен обновленный кроссовер Lexus RX

Компания Lexus представила кроссовер RX 2020 модельного года, который после обновления изменился минимально.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

Преподавателя обвинили во взрыве в петербургской военной академии

235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест преподавателя Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге полковника Рифата Закирова, обвиняемого в причастности к подрыву бомбы в учебном заведении.
Обновлено в 03:59
Политика

Безбородова и Каргалов покинули правительство Оренбургской области

Министр экономического развития Оренбургской области Наталья Безбородова и руководитель аппарата губернатора Виктор Каргалов покинули свои должности.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Лауреат премии «Мама года» зарезала мужа за отказ отпустить ее в бар

В Великобритании лауреат премии "Мама года" обвиняется в убийстве собственного мужа двумя ударами ножа в сердце.
Обновлено в 01:23
Происшествия

Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Происшествия

В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей

По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Экономика

Выдача автокредитов на Кубани в апреле 2019 г. выросла на 10%

По количеству выданных на приобретение автомобиля займов Кубани заняла девятое место в стране.
Обновлено в 04:45
Общество

Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения

Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения Чиновники придумали способ, как вынудить владельцев жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду, платить налоги.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия

В Улан-Удэ четверо пострадавших на батуте детей находятся в реанимации

Обновлено в 04:38
Происшествия

Airbus А320 экстренно сел в «Шереметьево»

Обновлено в 04:51
Космос

NASA показало место посадки уникального «Марсохода-2020»

Изображение было получено прибором Mars Reconnaissance Orbiter, который регулярно делает снимки потенциальных мест посадки для будущих космических кораблей.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Хоккей

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в финале Кубка Стэнли

"Бостон Брюинз" - "Сент-Луис Блюз" - 2:3 ОТ (счет в серии - 1-1) Еще никогда "Сент-Луис" не выигрывал в матчах финальных серий Кубка Стэнли.
Обновлено в 04:09
Здоровье

Роспотребнадзор предостерег от купания в фонтанах

Обновлено в 00:45
Политика

Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМД

"Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал спикер.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России

Фирменный шпагат балерины Анастасии Волочковой теперь появится на страницах Книги рекордов России.
Обновлено в 04:22
Здоровье

Минздрав: смертность от курения табака в России составляет около 16%

Около 16% от общего количества смертей в России связаны с потреблением табака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Обновлено в 01:05
Происшествия

Опубликовано видео столкновения прогулочных катеров на Дунае

Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес

Марьяна Ро рассказала, как женатый Влад Соколовский предлагал ей секс

19-летняя видеоблогерша Марьяна Ро рассказала в шоу Анастасии Ивлеевой о пикантных предложениях певца Влада Соколовского.
Обновлено в 04:55
Кино

Забайкальский международный кинофестиваль открывается в Чите

Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

Соучастника убийства зампреда ЦБ Козлова арестовали за хищения

В 2008 году в Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова Богдан Погоржевский отказался давать показания, отвечая на вопросы сторон, и предложил заслушать протоколы его допросов на стадии следствия.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Су-57 получит противокорабельную ракету

«Сегодня предприятие в интересах Минобороны занимается разработкой активной головки самонаведения для перспективной противокорабельной ракеты, которая в том числе планируется для использования на самолете Су-57», — приводит агентство заявление заместителя министра обороны Алексея Криворучко, посетившего уральское предприятие.
Обновлено в 04:59
Авто

В Jaguar Land Rover рассказали о новом Defender

В интервью изданию Motoring Марк Кэмерон, глава австралийского подразделения Jaguar Land Rover Australia, рассказал, что обновленный Defender станет одной из самых продаваемых моделей компании.
Обновлено в 02:38
Политика

Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным

В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина.
Обновлено в 01:19
Экономика

Минфин предложил уравнять ставку НДФЛ для россиян и иностранцев

В правительство внесен вопрос об уравнивании ставки НДФЛ для россиян и иностранцев.
Обновлено в 02:10
Авто

Названы российские цены на обновленный седан Jaguar XE

Российские дилеры Jaguar начали прием заказов на обновленный седан XE.
Обновлено в 04:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное