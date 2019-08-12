Экономика
Пенсионеры смогут подать заявление в клиентскую службуMagCity74 10 августа в 23:08
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Порядок действий при обнаружении факта неправомерного перевода средств пенсионных накоплений
Новости Колпино и Колпинского района02:35
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:17, Вашингтон
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Культура
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Футбол
Судью оскорбили по громкой связи во время матча «Спартак»-«Ахмат»
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
В Ульяновске более десяти человек напали на росгвардейцев
В жилом микрорайоне Верхняя терраса в Ульяновске компания подвыпивших молодых людей вступила в конфликт с сотрудниками Росгвардии, приехавшими по сообщению о нарушении общественного порядка.
Обновлено в 04:12
Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Игры
GRID 2 исчезла из цифровых магазинов
Гоночная аркада GRID 2 вышедшая в 2013 году для PS3, Xbox 360 и PC – исчезла из Steam.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Обновлено вчера в 22:00
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Возглавляет список потенциальных угроз астероид 2010RF12. Эксперты предполагают, что опасное сближение тела с Землей произойдет в 2095 году.
Обновлено вчера в 22:31
Общество
Аэропорт Гонконга из-за массовых протестов отменил все рейсы
Руководство аэропорта Гонконга отменило все вылетающие рейсы, запланированные на понедельник, 12 августа, так как толпа протестующих заняла здание главного терминала.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Власти продлили режим ЧС в селе Каменка до 13 августа
Обновлено в 05:35
Общество
Москвичам пообещали холод и дожди в выходные
Жителей Москвы в предстоящие выходные ожидают прохладная погода и дожди, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Петербурге открыли стрельбу из автомобиля свадебного кортежа
В Петербурге из автомобиля свадебного кортежа, двигавшегося по Колпинскому шоссе, была открыта стрельба.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Общество
В столице Эфиопии установят пятиметровый памятник Пушкину
Обновлено в 06:02
Футбол
Малком допустил выступление за сборную России
Малком отметил, что если в будущем сборная Бразилии не станет его вызывать, а россияне будут проявлять интерес, он, возможно, рассмотрит вариант с натурализацией и сыграет за сборную России.
Обновлено в 05:30
Общество
Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Футбол
Фанаты «ПСЖ» вывесили оскорбительные баннеры против Неймара
На матче 1-го тура чемпионата Франции между «Пари Сен-Жерменом» и «Нимом» фанаты парижской команды вывесили баннеры против бразильского форварда Неймара, который ранее заявил о своём желании сменить команду.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено вчера в 13:15
Политика
Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики
Обновлено вчера в 20:02
Футбол
Лэмпард жестко ответил Моуринью на критику в адрес «Челси»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на критику экс-наставника лондонской команды Жозе Моуринью по итогам матча 1-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:4).
Обновлено в 05:39
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Энергетика
Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу
Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено вчера в 19:25
Общество
Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии
Прокуратурой Рязанской области возбуждено дело в отношении директора детского лагеря отдыха "Лесная сказка", куда приехали дети из пострадавших районов Иркутской области.
Обновлено в 05:40
Общество
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект
Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Общество
Уборщица из Подмосковья оказалась должна два миллиарда рублей
Обновлено 10 августа в 13:44
Армия и оружие
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Обновлено 10 августа в 06:56