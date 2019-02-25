Экономика

Пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимумаРИА Новости 13:14

Правительство одобрило законопроект о начислении соцдоплат сверх прожиточного минимума. Суммы индексаций будут учтены в ходе пересмотра размера социальной доплаты к пенсии. Это связано с изменением прожиточного минимума в следующем году.
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с чего всё началось
Проект изменений в закон «О государственной социальной помощи» был разработан Минтрудом и одобрен
 комиссией правительства по законопроектной деятельности в понедельник, 25 февраля.
РБК11:26

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Произведут индексацию пенсий по предложению Путина

Медиа-Центр 35media.ru03:56
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Украинская певица Maruv не поедет на Евровидение

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Украинский вещатель не исключил прекращения участия в «Евровидении»

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о скандальном украинском отборе на «Евровидение-2019», в результате которого исполнительница Maruv хоть и победила в финале, но все равно не поедет на конкурс.
Обновлено в 20:07
Армия и оружие

Российскому «Посейдону» нашли применение

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Политика

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Спикер оппозиционной венесуэльской Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом республики, заявил, что он вернётся в Венесуэлу на текущей неделе.
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Политика

Кремль ответил на сообщения о позиции Путина по делу Baring Vostok

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на три источника сообщило, что на закрытой встрече, которая состоялась на прошлой неделе, в ответ на слова о том, что дело против Калви может навредить российскому инвестиционному климату, Путин сказал, что мнения следователей по данному вопросу не стоит игнорировать.
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Серебряков объяснил свои слова о России

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Следующий грузовик Dragon полетит на МКС в конце апреля

В период с 2012 по 2018 годы к МКС были отправлены 17 американских грузовиков Dragon, который был создан компанией SpaceX Илона Маска.
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Названы автомобили, которые ржавеют уже через три года после покупки

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FT раскрыла детали сделки по продаже Лебедевым доли в Evening Standard

Собеседники FT предположили, что новый владелец акций Evening Standard не будет серьезно влиять на политику издания, исходя из работы Independent, Именно Lebedev Holdings помимо Evening Standard с мая 2010 года владела The Independent.
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Из варяг в турки: россияне осваиваются в сильнейших лигах Европы

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Внук генерала Карбышева обратился в СК из-за шутки Comedy Woman о деде

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