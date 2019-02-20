Президент России выступит с ежегодным посланием Федеральному СобраниюUlpressa 22 февраля в 04:09

Политика Глава МИД Ирана подал в отставку В октябре 2018 года в отставку подал глава МИД Греции Никос Котзиас.

Спорт Губерниев уверен в двухлетней дисквалификации для Васильевой Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался относительно информации о том, что биатлонистка Маргарита Васильева пропустила три допинг-теста подряд, передает "Советский спорт".

Спорт В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира Пресс-секретарь Федерации фигурного катания России (ФФККР) Ольга Ермолина сказала, что состав заявки на чемпионат мира может быть изменен, передает "Спорт-Экспресс".

Общество Минстрой подготовил законопроект «О похоронном деле» Документ должен устранить криминальные схемы и недобросовестных участников с рынка ритуальных услуг, - сообщает «Российская газета».

Политика Бывшая сотрудница Трампа подала на него в суд из-за поцелуя Бывшая сотрудница президента США Дональда Трампа Альва Джонсон подала на главу государства в суд из-за того, что он поцеловал ее в августе 2016-го без ее согласия, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на саму Джонсон и копию ее искового заявления.

Политика Кремль ответил на публикацию Bloomberg о позиции Путина по делу Калви Bloomberg ранее 25 февраля написал, что на закрытой встрече Путина спросили о деле Калви и он сказал, что не давал предварительного разрешения на арест Калви, однако, по его словам, подозрение в похищении 2,5 млрд руб. нельзя игнорировать.

Энергетика Трамп вновь призвал ОПЕК не пытаться поддержать цены на нефть Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК не предпринимать меры для поддержания цен на нефть, которые он считает слишком высокими.

Происшествия Омбудсмен просит допустить к Кокорину в СИЗО врачей «Зенита» Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева обратилась к руководству столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний с просьбой допустить к находящемуся в СИЗО футболисту Александру Кокорину врачей футбольного клуба «Зенит».

Происшествия Автобус наехал на мачту освещения на юге Москвы В пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что в Коломенском проезде автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего совершил наезд на мачту освещения.

Здоровье Россия в рейтинге здоровых стран оказалась между Кабо-Верде и Вануату Россия расположилась на 95-м месте, на пять строк выше, чем годом ранее. На соседних строчках оказались Кабо-Верде (94) и Вануату (96).

Политика Пенс пригрозил изоляцией поддерживающим Мадуро странам Вице-президент США Майк Пенс анонсировал новые санкции в отношении правительства венесуэльского президента Николаса Мадуро, пригрозив поддерживающим его странам мировой изоляцией.

Экономика Структура «Газпрома» подала в суд на «дочку» «Магнита» на 408 млн руб Предприятие "Газпром межрегионгаз Краснодар" подало иск в Арбитражный суд Краснодарского края на операционную "дочку" сети "Магнит" на 408 млн руб. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

Происшествия Суд в Приморье не стал арестовывать участника самосуда над школьником Суд в Приморье отказался отправить под домашний арест одного из предполагаемых участников самосуда, который родители школьников устроили над одним из пятиклассников.

Религия Священник призвал россиянок не раздеваться перед врачами и на пляже Клирик храма Святителя Василия Великого в селе Зайцево Московской области протоиерей Андрей Ткачев призвал российских женщин никогда не раздеваться перед врачами, даже если речь идет о жизни и смерти.

Недвижимость Силуанов не исключил временного роста цен на жилье при эскроу-счетах Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что переход на эскроу-счета в долевом строительстве может привести к временному росту стоимости жилья.

Экономика Перерасчет пенсий коснется 12% неработающих пенсионеров Перерасчет пенсий, который планируется провести до 1 июля 2019 года, коснется 12% неработающих пенсионеров.

Общество Райффайзенбанк объяснил сбой в работе пластиковых карт Днем 25 февраля в течение часа наблюдались проблемы с проведением операций по дебетовым картам Райффайзенбанка, сообщил РБК представитель компании.

Футбол Слуцкий: «Если бы „Витесс“ проиграл „Виллему“, меня уволили» Российский наставник голландского «Витесса» Леонид Слуцкий предположил, что его могли уволить из команды в случае поражения в матче 22-го тура национального чемпионата с «Виллемом II».

Происшествия Водитель, убивший двух пешеходов на Невском, был под «шариками» Сегодня обвиняемого в смертельном ДТП на Невском арестовали на два месяца. Мураду Касымову грозит до девяти лет лишения свободы.

Политика Зампреды правления «Газпрома» Медведев и Голубев покидают компанию Заместители председателя правления "Газпрома" Александр Медведев и Валерий Голубев освобождены от своих должностей, говорится в сообщении компании.