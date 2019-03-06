Экономика

Доплаты к пенсии сверх прожиточного минимума обещают пенсионерамЖивая Кубань вчера в 02:26

Возникшую при индексации пенсий несправедливость пообещало устранить правительство России, отметив, что у некоторых граждан, после индексации пенсия превысила сумму прожиточного минимума, а в связи с этим социальные выплаты они получать перестали.
Читать в источнике
Вячеслав Володин
Законопроект будет рассмотрен нами в приоритетном порядке. Важно, как можно скорее выйти на его принятие, потому что речь идет о решении, которое должно вступить в силу с 1 января 2019 года, чтобы люди как можно скорее могли получить доплаты.
— Вячеслав Володин, российский политикФАН 04 марта в 10:08
с чего всё началось
"Законопроектом предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера суммы текущей индексации (корректировки) размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Федерации", — говорится в сообщении на сайте
 кабмина.
РИА Новости04 марта в 06:30

Подробнее о событии

Комитет Госдумы поддержал законопроект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума

Коммерсантъ08:26

Госдума рассмотрит законопроект об индексации пенсий 5 марта

РБК04 марта в 11:13

Названы даты возврата пенсионерам пересчитанных денег

Московский Комсомолец10:49

Пенсионеры получат доплаты к пенсиям в мае-июне

Российская газета09:48

Комитет рекомендовал Госдуме принять законопроект о пересчете пенсий

REGNUM07:52

Комитет Госдумы поддержал проект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума

ТАСС07:11

В правительстве одобрили идею индексировать пенсии выше прожиточного минимума

Афиша Daily28 февраля в 19:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 16:50, Ашберн
Политика

Волгоградский депутат назвал получающих низкие пенсии тунеядцами

Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что пенсии в 8 тыс. рублей получают «тунеядцы и алкаши».
Обновлено в 13:57
Политика

В МИД подтвердили задержание граждан США в Новороссийске

Несколько граждан США были задержаны в Новороссийске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопросы СМИ.
Обновлено в 15:57
Происшествия

После массовой драки со стрельбой в Москве задержаны 10 человек

На юго-востоке Москвы возле станции метро "Рязанский проспект" около 30 человек устроили массовую драку 5 марта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 14:37
Политика

Володин раскритиковал выступление Орешкина в Госдуме

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал речь министра экономического развития Максима Орешкина, который выступал в рамках правительственного часа в нижней палате парламента.
Обновлено в 04:31
Общество

В Совфеде оценили слова владимирской чиновницы о питании школьников

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с m24 прокомментировал слова директора Департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой об ответственности родителей за организацию питания школьников.
Обновлено в 11:36
Технологии

Facebook не будет хранить данные в странах, где нарушают права человека

Компания Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть и ряд других приложений, не планирует строить центры по хранению и обработке данных пользователей в государствах, где, с ее точки зрения, нарушают права человека, и готова к блокировке ее сервисов.
Обновлено в 16:05
Происшествия

«Алмазный» миллиардер умер во время интимной пластики в Париже

Бельгийско-израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо умер в Париже во время интимной пластики, сообщила газета Sudinfo.be.
Обновлено в 13:26
Происшествия

В уничтоженной посылке в Университете Глазго было взрывное устройство

Скотленд-Ярд сообщил, что в уничтоженной посылке в Университете Глазго находилось взрывное устройство, и считает, что отправка этой посылки связана с серией инцидентов, произошедших в Лондоне 5 марта.
Обновлено в 16:06
Политика

Постпред Британии в ООН раскритиковала российскую науку

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что российская наука "отсталая", передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:42
Политика

Лавров назвал условие размещения российских ракет в любом регионе мира

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о праве России ответить зеркально на размещение американской стороной ракет, нарушающих Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в той или иной части мира.
Обновлено в 11:54
Политика

Эрдоган назвал сделку по С-400 завершённым делом

Обновлено в 15:28
Армия и оружие

Израиль сообщил о первом в марте ракетном обстреле из сектора Газа

Первый за месяц обстрел обошелся, по предварительным данным, без пострадавших и материального ущерба.
Обновлено в 16:24
Путешествия

Туристам запретили ходить в шлепанцах в Италии

Туристам запретили ходить в шлепанцах и пообещали наказывать всех ослушивавшихся штрафом в размере от трех до 170 тыс. руб. в Лигурии, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 15:43
Спорт

Оглашен состав сборной России на смешанную эстафету чемпионата мира

Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав команды на предстоящую стартовую гонку чемпионата мира.
Обновлено в 11:51
Происшествия

В Подмосковье грузовик протаранил легковушку, один человек погиб

Грузовик с полуприцепом выскочил на полосу встречного движения на Дмитровском шоссе в Подмосковье, где протаранил легковой автомобиль, погиб один человек, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе областного главка МВД.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие

В Индии опровергли сообщения о сбитом Пакистаном Су-30

Обновлено в 11:00
Происшествия

Суд обязал мать убитой модели выплатить преступнику 300 тысяч рублей

Обновлено в 13:26
Футбол

Фред выйдет в стартовом составе «МЮ» в ответном матче ЛЧ против «ПСЖ»

Полузащитники "Манчестер Юнайтед" Фред и Скотт Мактоминей сыграют с первых минут в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 14:12
Происшествия

Суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»

Сергиево-посадский городской суд 5 марта вынес первый приговор по делу «Нового величия»: фигурант дела Рустам Рустамов получил полтора года лишения свободы условно, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину, которая представляет интересы другого обвиняемого по делу.
Обновлено в 13:48
Происшествия

Двум челябинцам дали срок за подделку туалетной бумаги

Два предприимчивых челябинца организовали подпольное производству контрафактной туалетной бумаги, заработав на ее продаже более двух миллионов рублей, сообщили в среду в прокуратуре региона.
Обновлено в 11:10
Политика

Юрию Тимошенко предлагали $187 тыс. за отказ от участия в выборах

"Генпрокуратура совместно с ГБР (Государственным бюро расследований) и СБУ (Службой безопасности Украины) задержали двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн гривен (примерно $187 тыс.) кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться", - написал Луценко в Facebook.
Обновлено в 14:27
Происшествия

В Петербурге «черный риэлтор» получил пожизненный срок за убийства

Обновлено в 06:54
Общество

Госдума отклонила предложение передавать пенсию по наследству

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отклонили законопроект, согласно которому страховые пенсии предлагалось передавать по наследству.
Обновлено в 07:52
Энергетика

Россия увеличила поставки нефти в США

Россия в последнюю неделю февраля увеличила поставки нефти в США до 3,19 млн баррелей, что является максимальным недельным показателем с 2011 года.
Обновлено в 13:23
Хоккей

СКА одержал волевую победу над «Спартаком»

СКА обыграл московский "Спартак" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:20
Спорт

ВАДА загрузило 24 терабайт данных из московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) объявило о завершении процесса загрузки около 24 терабайт данных из московской антидопинговой лаборатории, сообщается на официальном сайте агентства.
Обновлено в 12:07
Происшествия

ЕСПЧ присудил €5 тыс. экс-губернатору Сахалинской области Хорошавину

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию в размере €5,1 тыс. экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину.
Обновлено в 05:08
Общество

Законопроект о наказании за неуважение к власти прошел второе чтение

Госдума одобрила во втором чтении законопроект об ответственности за неуважительные высказывания по отношению к обществу, символам государства, органам власти.
Обновлено в 04:21
Футбол

Матчи чемпионата мира по футболу 2022 могут пройти в Омане и Кувейте

Чемпионат мира по футболу 2022 может пройти не только в Катаре, но и в соседних странах – Омане и Кувейте.
Обновлено в 16:45
Авто

Минпромторг расширил список машин, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг увеличил на 153 единицы список элитных автомобилей, облагаемых налогом на роскошь.
Обновлено в 10:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное