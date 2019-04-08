Экономика
Пенсионеров подготовили к стрессуКоммерсантъ вчера в 18:07
Негативно на доходность повлияла и подготовка фондов к стресс-тестированию портфелей пенсионных резервов.
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Финансы
Рубль в начале торгов выиграл у доллара и евро
Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже слегка потеснила доллар США и евро.
Обновлено в 03:54
Политика
Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено вчера в 19:00
Политика
В США заявили об «усталости» от инициатив по санкциям против России
В конгрессе Соединённых Штатов Америки наблюдается «небольшая усталость» от инициатив, предлагающих введение новых санкций против России за «вмешательство» в американские выборы.
Обновлено в 02:37
Транспорт
ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД
Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти
Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Общество
Названы регионы — лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнес
Калининградская область занимает первое место среди российских регионов по уровню занятости жителей в малом бизнесе, в этой сфере трудится почти четверть ее населения, следует из данных рейтинга РИА Новости*.
Обновлено вчера в 17:13
Наука
Ученые назвали главную причину возникновения рака
Обновлено вчера в 16:33
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции
Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.
Обновлено в 02:11
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Политика
Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами
Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Происшествия
В селе Приамурья убиты мужчина и его 11-летняя дочь
Следствие возбудило уголовное дело из-за убийства мужчины и его 11-летней дочери в селе Ивановка Ивановского района Амурской области, сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СК РФ.
Обновлено в 01:10
Общество
В Екатеринбурге ради ледовой арены снесли историческое здание
В Екатеринбурге снова снесли историческое здание для того, чтобы построить ледовую арену.
Обновлено в 02:35
Экономика
Правительство утвердило госпрограмму научно-технологического развития
В новую госпрограмму входит ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы».
Обновлено в 03:57
Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против внедрения eSim
Все участники беседы сошлись во мнении, что на данный момент основным приоритетом для российских операторов связи является развитие новых технологий (5G и интернета вещей), а также создание инфраструктуры под "закон Яровой" и другие государственные инициативы.
Обновлено в 03:15
Политика
Эрдоган намерен обсудить с Путиным возможную турецкую операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить в ходе визита в Москву в понедельник со своим российским коллегой Владимиром Путиным возможную новую турецкую военную операцию в Сирии.
Обновлено в 03:38
Экономика
ФНС разрешила бизнесу платить «налог на Google» по старым правилам
Иностранцам пришлось встать на учет в Федеральную налоговую службу (ФНС) и самостоятельно платить налог, который до этого годами за них исчисляли заказчики.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно в присутствии западных представителей говорить с Россией о мире в Донбассе, и сообщил, что готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 20:35
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали
Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".
Обновлено вчера в 12:34
Армия и оружие
В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты
Ранее советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков, комментируя испытания нового ракетного комплекса "Нептун", заявил, что снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте.
Обновлено в 03:47
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Отмечается, что женщина долгое время скрывала истинное место рождения. В ее официальной биографии указывалось, что она родилась в Киеве.
Обновлено в 01:24
Общество
В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников
Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Здоровье
Пермский край отмечен в списке, где дети часто заболевают раком
Пермский край попал в список регионов, где несовершеннолетние чаще всего заболевают раком.
Обновлено в 03:39
Наука
Ученые узнали о влиянии сахара на настроение
Вредное влияние распространившейся с поп-культурой идеи о позитивном влиянии сахара на настроение отметил сотрудник Университета Гумбольдта в Берлине Константинос Мантантзис.
Обновлено 06 апреля в 14:50
Культура
Сыну Евгения Плющенко запретили выступать под песни Майкла Джексона
Сыну Евгения Плющенко запретили выступать на льду под композиции Майкла Джексона.
Обновлено в 03:21
Общество
Матерившейся на уроке томской учительнице объявили выговор
Обновлено в 03:03
Политика
Умер бывший член ЦИК Василий Лихачев
Бывший вице-президент Татарстана и экс-председатель Государственного совета республики Василий Лихачев умер чуть более чем через полгода после того, как оставил пост члена Центральной избирательной комиссии России (ЦИК).
Обновлено в 03:29
Здоровье
Врачи предупредили, что заболеть раком может каждый второй
Меньше людей страдают от колоректального рака, так как он выявляется на ранней стадии с помощью колоноскопии.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Хакасии экс-зампреда правительства вновь осудили за хищение 100 млн
Бывший первый заместитель председателя правительства Хакасси Александр Голышев приговорен судом к шести годам и трем месяцам колонии общего режима за мошенничество с государственными деньгами.
Обновлено в 03:14
Политика
Посольство РФ возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери
Посольство России в Лондоне отреагировало в Twitter на статью The Mirror о встрече посла Александра Яковенко с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули и его братом Мэттью.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19