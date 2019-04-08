Экономика

Пенсионеров подготовили к стрессуКоммерсантъ вчера в 18:07

Негативно на доходность повлияла и подготовка фондов к стресс-тестированию портфелей пенсионных резервов.
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Доходность инвестирования добровольных пенсий опустилась до 4,9%

Саминвестор03:23

Доходность добровольных пенсионных программ в РФ снизилась до 4,9%

Реальное время01:14

Показатели деятельности крупнейших пенсионных фондов по НПО за 2018 год

Коммерсантъвчера в 18:08
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Финансы

Рубль в начале торгов выиграл у доллара и евро

Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже слегка потеснила доллар США и евро.
Обновлено в 03:54
Политика

Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено вчера в 19:00
Политика

В США заявили об «усталости» от инициатив по санкциям против России

В конгрессе Соединённых Штатов Америки наблюдается «небольшая усталость» от инициатив, предлагающих введение новых санкций против России за «вмешательство» в американские выборы.
Обновлено в 02:37
Транспорт

ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД

Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти

Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Общество

Названы регионы — лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнес

Калининградская область занимает первое место среди российских регионов по уровню занятости жителей в малом бизнесе, в этой сфере трудится почти четверть ее населения, следует из данных рейтинга РИА Новости*.
Обновлено вчера в 17:13
Наука

Ученые назвали главную причину возникновения рака

Обновлено вчера в 16:33
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции

Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.
Обновлено в 02:11
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Политика

Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Происшествия

В селе Приамурья убиты мужчина и его 11-летняя дочь

Следствие возбудило уголовное дело из-за убийства мужчины и его 11-летней дочери в селе Ивановка Ивановского района Амурской области, сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СК РФ.
Обновлено в 01:10
Общество

В Екатеринбурге ради ледовой арены снесли историческое здание

В Екатеринбурге снова снесли историческое здание для того, чтобы построить ледовую арену.
Обновлено в 02:35
Экономика

Правительство утвердило госпрограмму научно-технологического развития

В новую госпрограмму входит ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы».
Обновлено в 03:57
Гаджеты

Операторы связи и ФСБ выступили против внедрения eSim

Все участники беседы сошлись во мнении, что на данный момент основным приоритетом для российских операторов связи является развитие новых технологий (5G и интернета вещей), а также создание инфраструктуры под "закон Яровой" и другие государственные инициативы.
Обновлено в 03:15
Политика

Эрдоган намерен обсудить с Путиным возможную турецкую операцию в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить в ходе визита в Москву в понедельник со своим российским коллегой Владимиром Путиным возможную новую турецкую военную операцию в Сирии.
Обновлено в 03:38
Экономика

ФНС разрешила бизнесу платить «налог на Google» по старым правилам

Иностранцам пришлось встать на учет в Федеральную налоговую службу (ФНС) и самостоятельно платить налог, который до этого годами за них исчисляли заказчики.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно в присутствии западных представителей говорить с Россией о мире в Донбассе, и сообщил, что готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 20:35
Шоу-бизнес

Актрису Аллу Демидову госпитализировали

Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".
Обновлено вчера в 12:34
Армия и оружие

В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты

Ранее советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков, комментируя испытания нового ракетного комплекса "Нептун", заявил, что снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте.
Обновлено в 03:47
Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Отмечается, что женщина долгое время скрывала истинное место рождения. В ее официальной биографии указывалось, что она родилась в Киеве.
Обновлено в 01:24
Общество

В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников

Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Здоровье

Пермский край отмечен в списке, где дети часто заболевают раком

Пермский край попал в список регионов, где несовершеннолетние чаще всего заболевают раком.
Обновлено в 03:39
Наука

Ученые узнали о влиянии сахара на настроение

Вредное влияние распространившейся с поп-культурой идеи о позитивном влиянии сахара на настроение отметил сотрудник Университета Гумбольдта в Берлине Константинос Мантантзис.
Обновлено 06 апреля в 14:50
Культура

Сыну Евгения Плющенко запретили выступать под песни Майкла Джексона

Сыну Евгения Плющенко запретили выступать на льду под композиции Майкла Джексона.
Обновлено в 03:21
Общество

Матерившейся на уроке томской учительнице объявили выговор

Обновлено в 03:03
Политика

Умер бывший член ЦИК Василий Лихачев

Бывший вице-президент Татарстана и экс-председатель Государственного совета республики Василий Лихачев умер чуть более чем через полгода после того, как оставил пост члена Центральной избирательной комиссии России (ЦИК).
Обновлено в 03:29
Здоровье

Врачи предупредили, что заболеть раком может каждый второй

Меньше людей страдают от колоректального рака, так как он выявляется на ранней стадии с помощью колоноскопии.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В Хакасии экс-зампреда правительства вновь осудили за хищение 100 млн

Бывший первый заместитель председателя правительства Хакасси Александр Голышев приговорен судом к шести годам и трем месяцам колонии общего режима за мошенничество с государственными деньгами.
Обновлено в 03:14
Политика

Посольство РФ возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери

Посольство России в Лондоне отреагировало в Twitter на статью The Mirror о встрече посла Александра Яковенко с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули и его братом Мэттью.
Обновлено в 02:29
Происшествия

Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей

Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
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