Экономика
Пенсионеров подготовили к стрессуКоммерсантъ вчера в 18:07
Негативно на доходность повлияла и подготовка фондов к стресс-тестированию портфелей пенсионных резервов.
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Экономика
FT предупредила о начале «синхронного замедления» мировой экономики
Апрельское исследование издания The Financial Times и аналитического центра Brookings показывает, что для глобальной экономики наступил период «синхронного замедления».
Обновлено вчера в 11:07
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов собирается подать в суд за отмену концертов в Приморье
Дмитрий Певцов, который редко бывает замешан в скандалах, на этот раз не смог скрыть возмущения и публично рассказал о том, как его обманули организаторы концерта.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Познер назвал способ объединить всех жителей России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Транспорт
«Южуралмост» может получить дорожный контракт в Челябинске
Жалобу победителя, компании «ЯКК» на проведенный аукцион УФАС рассмотрит завтра, 8 апреля.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Владимиру Барсукову предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой
Обновлено вчера в 09:06
Происшествия
В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком
В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».
Обновлено вчера в 20:33
Политика
Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти
Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Интернет
Названы способы повысить скорость беспроводного интернета
Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено вчера в 22:49
Экономика
Число ИП в России впервые превысило количество компаний
Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00
Политика
ЦИК потребовала от Порошенко и Зеленского провести дебаты на телевидении
Глава ЦИК Татьяна Слипачук подчеркнула, что дебаты кандидатов в президенты — официальное мероприятие, которое должно проводиться в соответствии с законодательством и оплачивается из средств государственного бюджета.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, Романову уволили и завели на нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Финансы
В России банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
В первом квартале 2019 года российские банки стали чаще отказывать своим клиентам в выдаче практически всех типов розничных кредитов, сообщает 8 апреля РИА Новости со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Обновлено в 01:25
Общество
Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам общепита
Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества услуг на предприятиях общественного питания.
Обновлено в 02:23
Политика
Зеленский рассказал о планах прекращения войны в Донбассе
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина» 7 апреля рассказал, как будет решать проблемы в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:03
Путешествия
В Роскачестве рассказали, как сэкономить при планировании отпуска
Специалисты напомнили о том, что планировать поездки стоит за несколько месяцев Эксперты Роскачества собрали рекомендации для планирования путешествий, которые помогут сэкономить.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
В Бурятии школьники осквернили почти 40 могил на кладбище
Двое школьников младших классов из шалости повредили почти 40 могил на кладбище села Буй в Бурятии, сообщает МВД республики.
Обновлено в 01:15
Здоровье
Медики назвали ранние скрытые симптомы рака горла
Медики описали симптомы, которые могут указывать на появления рака горла.
Обновлено вчера в 04:58
Армия и оружие
В США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи
Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от сил командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи.
Обновлено вчера в 21:01
Общество
В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии
Пенсионный фонд России напомнил работающим пенсионерам, как до увольнения можно узнать полный размер будущей пенсии.
Обновлено вчера в 05:21
Политика
Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг
В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
В селе Приамурья убиты мужчина и его 11-летняя дочь
Следствие возбудило уголовное дело из-за убийства мужчины и его 11-летней дочери в селе Ивановка Ивановского района Амурской области, сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СК РФ.
Обновлено в 01:10
Гаджеты
ФСБ и операторы связи выступили против технологии в iPhone и Samsung
Крупнейшие операторы сотовой связи в России — МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — выступили против появления в стране технологии eSim.
Обновлено в 02:35
Футбол
«Манчестер Юнайтед» определил двух кандидатов на замену де Хеа
По информации источника, «красные дьяволы» определили двух потенциальных кандидатов на замену испанцу.
Обновлено вчера в 16:32
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова стала мамой в третий раз
Звезда сериала «Счастливы вместе» сообщила неожиданную новость о том, что стала мамой.
Обновлено вчера в 09:45
Экономика
В России для автомобилистов хотят ввести два новых налога
Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связали с тем, что ранее в Минтрансе РФ рассматривали возможность заменить транспортный налог экологическим.
Обновлено в 01:09
Хоккей
СКА и ЦСКА определят победителя в седьмом матче серии
Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА в шестом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ.
Обновлено вчера в 23:49