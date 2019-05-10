Футбол
Пенсионер подал в суд на «Вулверхэмптон» из-за плагиата эмблемыСпорт-Экспресс 02:17
Англйский пенсионер Питер Дэвис подал в суд на "Вулверхэмптон", сообщает Sky Sports.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Британский пенсионер подал в суд на «Вулверхэмптон» за нарушение авторских прав
RT на русскомвчера в 15:06
Пенсионер обвинил «Вулверхэмптон» в нарушении авторских прав и хочет судиться с клубом
Спорт день за днемвчера в 15:44
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 03:48, Ашберн
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 17:56
Общество
В России увеличилось количество преступлений против иностранцев
Количество преступлений против иностранцев и лиц без гражданства за первые три месяца 2019 года увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено 08 мая в 09:06
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Политика
Китай примет ответные меры на американские пошлины
Пекин вынужден принять ответные меры на решение США поднять пошлины на китайские товары, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.
Обновлено в 00:15
Происшествия
В ДТП с троллейбусом в Нижегородской области погибли четыре человека
Легковой автомобиль столкнулся с троллейбусом в городе Дзержинск Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 17:54
Технологии
Гранит науки: Ученые нашли объяснение загадочной сохранности оружия терракотовой армии
Всемирно известная терракотовая армия в китайском городе Сиане состоит из тысяч керамических фигур воинов и лошадей в натуральную величину, которые размещены в трех больших ямах в мавзолее первого китайского императора Цинь Шихуанди, объединившего Китай и правившего им с 259 по 210 годы до нашей эры.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Певица Катя Лель снова увидела НЛО
Известная российская певица Катя Лель заявила, что снова увидела НЛО.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали миру своего первенца
Сын принца Гарри и Меган Маркл стал седьмым по счету претендентом на престол: после своего дедушки — принца Чарльза, принца Уильяма (дяди) и его троих детей, а также своего отца.
Обновлено 08 мая в 08:35
Авто
Спидометр размечен далеко за 200 км/ч: это обман или нет?
"Скорость убивает, и нет никаких причин выходить за пределы 180 км / ч", говорит глава Volvo.
Обновлено в 01:20
Футбол
Болельщики «Лейкерс» собираются провести акцию рядом с домашней ареной в знак недовольства клубом
Группа болельщиков «Лейкерс» собирается провести акцию возле домашней арены калифорнийцев «Стэйплс центр» в знак недовольства клубом.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Опубликовано видео с попытками медиков спасти Доренко
В Сети появилось видео того, как врачи увозят на скорой помощи журналиста и радиоведущего Сергея Доренко, который скончался в Москве в четверг, 9 мая.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов
МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 00:54
Политика
WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в Киеве
Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен посетить Киев, чтобы убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны американскому лидеру Дональду Трампу.
Обновлено вчера в 23:43
Экономика
Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты
Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.
Обновлено 08 мая в 15:17
Космос
Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС
Россия направила свои замечания в NASA из-за выброса с атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon-2.
Обновлено вчера в 23:41
Хоккей
Все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею проданы
Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Врачи после вскрытия определили причину смерти Доренко
Прошедшей ночью врачи провели вскрытие тела погибшего журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие
Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве
Западная пресса делится со своими читателями от Парада Победы в Москве, отмечая мощь продемонстрированной на Красной площади военной техники, несмотря на отмененный в последний момент пролет авиации.
Обновлено вчера в 09:57
Общество
Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Общество
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко
Обновлено вчера в 15:23
Общество
На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке
Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
Обновлено вчера в 16:25
Футбол
Стали известны составы «Оренбурга» и «Урала» на матч 28 тура
Команды открывают программу 28 тура Российской Премьер-лиги. "Оренбург" и "Урал" определились с составами на матч.
Обновлено в 03:32
Футбол
Экс-игрок «Зенита» Данни приехал в Санкт-Петербург
Обновлено в 00:26
Общество
Диетологи назвали простой способ сбросить лишний вес
Обновлено вчера в 02:00
Хоккей
«Бостон» обыграл «Каролину» и повел в серии плей-офф НХЛ
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников смог отдать результативную передачу. «Бостон» повел в серии со счетом 1-0.
Обновлено в 00:43
Происшествия
«Аэрофлот» отменил девять рейсов на Sukhoi SuperJet 100 из Шереметьево
Обновлено вчера в 11:35
Общество
Состояние Айгуль Фазыйловой ухудшилось
Обновлено в 02:31