Футбол

Пенсионер подал в суд на «Вулверхэмптон» из-за эмблемыЧемпионат вчера в 14:45

Пенсионер считает, что «Вулверхэмптон» воспользовался его эскизами. Питер обвиняет клуб в нарушении авторских прав. Он уже подал соответствующий иск в суд.
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СМИ: Пенсионер судится с «Вулверхэмптоном» из-за эмблемы

Матч ТВ01:23

Пенсионер обвинил «Вулверхэмптон» в нарушении авторских прав и хочет судиться с клубом

Спорт день за днемвчера в 15:44

Британский пенсионер заявил, что «Вулверхэмптон» украл его логотип

Sport24.ruвчера в 17:15

Британский пенсионер подал в суд на «Вулверхэмптон» за нарушение авторских прав

RT на русскомвчера в 15:06

Пенсионер подал в суд на «Вулверхэмптон» из-за эмблемы

Чемпионатвчера в 14:45

Британец утверждает, что разработал логотип «Вулверхэмптона» еще в школе

РИА Новостивчера в 14:32

Британский пенсионер обвинил клуб из АПЛ в краже

Газета.Ruвчера в 18:45
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Наука

Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания

Обновлено вчера в 14:04
Шоу-бизнес

Бывшая жена Глушакова изменяла ему с адвокатом Дениса Пака

Оказалось, что Дарья уже давно состоит в отношениях с Геннадием Удуняном, который является адвокатом чиновника Дениса Пака, пострадавшего в драке с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия

Сотрудники МВД РФ вымогали крупную сумму денег у зама Тулеева

Взятку в размере означенной крупной суммы, как сообщает РЕН ТВ, у Максима Макина, бывшего заместителя экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, вымогал экс-сотрудник Департамента государственной службы и кадров МВД России Павел Курмелев.
Обновлено в 02:04
Космос

Москвичи увидят первое космическое селфи на ВДНХ

Москвичи увидят космическое селфи на ВДНХ в рамках Дня астрономии 11 мая.
Обновлено вчера в 21:50
Политика

Конфликт разгорелся между главами «новой церкви» Украины

Глава «новой церкви» Украины Епифаний Думенко рассказал о конфликте с бывшим лидером неканонической структуры «Киевский патриархат» Филаретом Денисенко.
Обновлено вчера в 23:43
Хоккей

Сегодня стартует чемпионат мира по хоккею

В пятницу четырьмя матчами стартует 83-й чемпионат мира по хоккею, который продлится до 26 мая и пройдет в Братиславе и Кошице.
Обновлено в 00:08
Происшествия

Появилось видео с места смерти Сергея Доренко

Обновлено вчера в 14:58
Авто

Появились первые рендеры универсала Toyota Camry

Пересмотренная подоконная линяя, восходящая к багажнику, стекло багажной двери с усиленным наклоном и другие задние двери избавили автомобиль от характерной многим универсалам «тяжеловесности», сделав его максимально легким и приемистым.
Обновлено вчера в 05:48
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»

Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
Обновлено вчера в 15:11
Общество

Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»

Обновлено вчера в 17:18
Политика

В Черногории двух россиян признали виновными в подготовке путча

Высший суд Черногории признал двух россиян Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова виновными в попытке путча в стране, их заочно приговорили к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно.
Обновлено вчера в 04:19
Происшествия

Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции

В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено вчера в 19:06
Футбол

Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны

В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия

Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин

Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено вчера в 15:38
Здоровье

В Дагестан прибыл главный инфекционист Минздрава РФ

Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова с рабочим визитом прибыла в Дагестан.
Обновлено вчера в 16:44
Политика

США арестовали судно КНДР за обход санкций

Власти Соединенных Штатов арестовали северокорейский сухогруз Wise Honest по обвинению в нарушении международного режима санкций против КНДР, передает ТАСС со ссылкой на американский минюст.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений

По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Источник рассказал о причине смерти Сергея Доренко

Источник отметил, что точная причина смерти Доренко станет известна только после вскрытия.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов

"Для установления виновных лиц направлены запросы операторам сотовой связи для определения места положения владельцев мобильных телефонов, сопоставимых с очагами лесных пожаров", - говорится в сообщении.
Обновлено в 00:54
Происшествия

В США раскрыли убийство голливудского телережиссёра 30-летней давности

Американские правоохранительные органы раскрыли убийство голливудского телережиссёра Барри Крейна, который более 30 лет назад был найден задушенным в своём доме в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:59
Политика

Порошенко присвоил главе СБУ звание героя Украины

«Присвоить звание герой Украины с вручением ордена «Золотая звезда» Василию Грицаку - председателю Службы безопасности Украины», - говорится в тексте указа на сайте президента Украины.
Обновлено вчера в 13:01
Армия и оружие

Военную авиацию бросили на тушение огня в Зауралье

На тушение природных пожаров в Курганской области бросили военную авиацию. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Обновлено в 01:30
Наука

Предложен новый тип виртуальных денег с повышенной безопасностью

Научными сотрудниками из Великобритании предложен новый тип виртуальных денег «S-money» с повышенной безопасностью.
Обновлено 08 мая в 08:00
Здоровье

Диетологи назвали базовый набор продуктов для похудения

Обновлено вчера в 21:25
Общество

Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади

Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 10:52
Политика

Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления

Обновлено вчера в 16:27
Общество

Во дворах были сугробы из ледышек, а зеленые почки скосило градом: оцениваем последствия грозы

Гроза шла фронтами — даже в пределах Екатеринбурга где-то сыпало сильнее, а где-то ограничилось дождём.
Обновлено в 00:51
Происшествия

В Афганистане группа детей подорвалась на фугасе

Обновлено в 01:30
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Английский профессиональный футбольный клуб из города Вулвергемптон, графство Западный Мидленд. Образован в 1877 году под названием «Сент-Люкс». Домашним стадионом клуба с 1889 года является «Молинью», в настоящее время вмещающий более 32 тысяч зрителей.
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