Футбол
Пенсионер подал в суд на «Вулверхэмптон» из-за эмблемыЧемпионат вчера в 14:45
Пенсионер считает, что «Вулверхэмптон» воспользовался его эскизами. Питер обвиняет клуб в нарушении авторских прав. Он уже подал соответствующий иск в суд.
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Пенсионер обвинил «Вулверхэмптон» в нарушении авторских прав и хочет судиться с клубом
Спорт день за днемвчера в 15:44
Британский пенсионер подал в суд на «Вулверхэмптон» за нарушение авторских прав
RT на русскомвчера в 15:06
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Наука
Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания
Обновлено вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Бывшая жена Глушакова изменяла ему с адвокатом Дениса Пака
Оказалось, что Дарья уже давно состоит в отношениях с Геннадием Удуняном, который является адвокатом чиновника Дениса Пака, пострадавшего в драке с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия
Сотрудники МВД РФ вымогали крупную сумму денег у зама Тулеева
Взятку в размере означенной крупной суммы, как сообщает РЕН ТВ, у Максима Макина, бывшего заместителя экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, вымогал экс-сотрудник Департамента государственной службы и кадров МВД России Павел Курмелев.
Обновлено в 02:04
Космос
Москвичи увидят первое космическое селфи на ВДНХ
Москвичи увидят космическое селфи на ВДНХ в рамках Дня астрономии 11 мая.
Обновлено вчера в 21:50
Политика
Конфликт разгорелся между главами «новой церкви» Украины
Глава «новой церкви» Украины Епифаний Думенко рассказал о конфликте с бывшим лидером неканонической структуры «Киевский патриархат» Филаретом Денисенко.
Обновлено вчера в 23:43
Хоккей
Сегодня стартует чемпионат мира по хоккею
В пятницу четырьмя матчами стартует 83-й чемпионат мира по хоккею, который продлится до 26 мая и пройдет в Братиславе и Кошице.
Обновлено в 00:08
Происшествия
Появилось видео с места смерти Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:58
Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Пересмотренная подоконная линяя, восходящая к багажнику, стекло багажной двери с усиленным наклоном и другие задние двери избавили автомобиль от характерной многим универсалам «тяжеловесности», сделав его максимально легким и приемистым.
Обновлено вчера в 05:48
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»
Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
Обновлено вчера в 15:11
Общество
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Обновлено вчера в 17:18
Политика
В Черногории двух россиян признали виновными в подготовке путча
Высший суд Черногории признал двух россиян Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова виновными в попытке путча в стране, их заочно приговорили к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно.
Обновлено вчера в 04:19
Происшествия
Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции
В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено вчера в 19:06
Футбол
Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин
Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено вчера в 15:38
Здоровье
В Дагестан прибыл главный инфекционист Минздрава РФ
Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова с рабочим визитом прибыла в Дагестан.
Обновлено вчера в 16:44
Политика
США арестовали судно КНДР за обход санкций
Власти Соединенных Штатов арестовали северокорейский сухогруз Wise Honest по обвинению в нарушении международного режима санкций против КНДР, передает ТАСС со ссылкой на американский минюст.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений
По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Источник рассказал о причине смерти Сергея Доренко
Источник отметил, что точная причина смерти Доренко станет известна только после вскрытия.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов
"Для установления виновных лиц направлены запросы операторам сотовой связи для определения места положения владельцев мобильных телефонов, сопоставимых с очагами лесных пожаров", - говорится в сообщении.
Обновлено в 00:54
Происшествия
В США раскрыли убийство голливудского телережиссёра 30-летней давности
Американские правоохранительные органы раскрыли убийство голливудского телережиссёра Барри Крейна, который более 30 лет назад был найден задушенным в своём доме в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:59
Политика
Порошенко присвоил главе СБУ звание героя Украины
«Присвоить звание герой Украины с вручением ордена «Золотая звезда» Василию Грицаку - председателю Службы безопасности Украины», - говорится в тексте указа на сайте президента Украины.
Обновлено вчера в 13:01
Армия и оружие
Военную авиацию бросили на тушение огня в Зауралье
На тушение природных пожаров в Курганской области бросили военную авиацию. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Обновлено в 01:30
Наука
Предложен новый тип виртуальных денег с повышенной безопасностью
Научными сотрудниками из Великобритании предложен новый тип виртуальных денег «S-money» с повышенной безопасностью.
Обновлено 08 мая в 08:00
Здоровье
Диетологи назвали базовый набор продуктов для похудения
Обновлено вчера в 21:25
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 10:52
Политика
Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления
Обновлено вчера в 16:27
Общество
Во дворах были сугробы из ледышек, а зеленые почки скосило градом: оцениваем последствия грозы
Гроза шла фронтами — даже в пределах Екатеринбурга где-то сыпало сильнее, а где-то ограничилось дождём.
Обновлено в 00:51
Происшествия
В Афганистане группа детей подорвалась на фугасе
Обновлено в 01:30