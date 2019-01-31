Экономика

Пенсии военных с 1 февраля переведут на карту «Мир»Мойка78 вчера в 17:34

Банки в России с февраля этого года начнут переводить выплаты военных пенсионеров, а также вышедших на пенсию силовиков и правоохранителей, на карту «Мир». Окончательно переход на национальную платежную карту для военных пенсионеров завершится в июле 2020 года.
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Пенсии военных будут перечисляться на карты «Мир»

Вести.Финанс05:42

1 февраля у российских банков появилась обязанность по переводу пенсий военных на карту «Мир»

Реальное время05:03

Пенсии военных перевели на «Мир»

Российская газетавчера в 09:40

Пенсии военных с 1 февраля переведут на карту «Мир»

Мойка78вчера в 17:34

Военных пенсионеров пустили по «Миру»: выплаты придут только на эти карты с 1 февраля

SakhalinMedia.ruвчера в 17:19

Банки начали переводить пенсии российских военных на карту «Мир»

Life.ruвчера в 18:54

Послезавтра военных пенсионеров России начнут переводить на карту «Мир»

Наш Красноярский край29 января в 23:17
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
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Акцией особо опасных преступников займется центральный аппарат ФСИН

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Опубликовано видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27

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Автоконцерн Subaru поделился первым тизером седана Legacy новой генерации, премьера которого запланирована на чикагское автошоу в начале февраля.
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Google оплатил выписанный Роскомнадзором штраф 500 тысяч рублей

Сам Google считает, что исполняет законодательство, но надзорное ведомство не исключило возбуждения против компании еще одного административного дела.
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Samsung показала свой складной смартфон на официальном видео

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Бывшая подруга Овечкина на Mercedes протаранила две машины и скрылась

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«Яндекс.Еда» сделала доставку платной

По словам гендиректора "Яндекс.Еды" Максима Фирсова, платная доставка является необходимым этапом в развитии сервиса.
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Умер контрабандист из «Кин-дза-дза»

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Toyota начала производство новых Corolla для России

На турецком автозаводе Toyota в провинции Сакарья стартовало производство седанов Corolla нового поколения.
Обновлено вчера в 17:01
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В Москве рухнул навес над входом в институт «Гидропроект»

В ночь на 1 февраля на Волоколамском шоссе обрушился металлический навес над центральным входом в институт «Гидропроект», сообщает телеканал «Москва 24».
Обновлено в 03:06
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«Ельцин центр»: дом семьи Ельцина не разберут на дрова, он сгорел

Как сообщалось ранее со ссылкой на первого заместителя исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмилу Телень, дом в селе Басмановское, о котором идет речь, скорее всего, принадлежал деду Бориса Николаевича Ельцина.
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Причиной смерти россиянина Валерия Иванова в украинской тюрьме, согласно экспертизе, стали пытки.
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Украинского моряка с судна «Канопус», которое находится в Керченском проливе, в ближайшее время планируют эвакуировать в порт Кавказ.
Обновлено в 07:12
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Instagram удалил пост Симоньян о помощи раненому ополченцу из ДНР

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Омичке с паспортом СССР выдали новый документ

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В Кизляре сгорел торговый центр

Экстренные службы сумели локализовать пожар в торговом центре в дагестанском Кизляре.
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