Экономика

Пенсии самозанятых пенсионеров продолжат индексироватьсяСолидарность вчера в 16:28

Пенсионеры, зарегистрированные в качестве самозанятых, сохранят право на индексацию пенсий. Соответствующие данные издание газета.ru опубликовало 8 марта со ссылкой на слова сотрудников аппарата вице-премьера российского правительства Татьяны Голиковой.
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В Совфеде объяснили тонкости индексации для пенсионеров-арендодателей и самозанятых

Экономика сегодня11:01

Власти прояснили, будут ли индексировать пенсии самозанятым

URA.Ruвчера в 22:31

Пенсии самозанятых россиян будут индексироваться

АБН01:46

Самозанятые пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации

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Власти РФ продолжат индексировать выплаты пенсионерам-арендодателям

Дни2409:46

Власти разъяснили, будут ли индексировать пенсии тем, кто сдает в аренду жилье

SakhalinMedia.ruвчера в 23:28

Пенсии самозанятых пенсионеров продолжат индексироваться

Солидарностьвчера в 16:28
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Логинов завоевал серебро в спринте на чемпионате мира по биатлону

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Ушёл из жизни народный артист СССР Владимир Этуш

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Сотрудник посольства США пытался пронести мину в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево сотрудник посольства США попытался провезти мину в багаже, сообщил российский МИД.
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Порошенко заявил об освобождении Украины от «культурной оккупации»

За несколько лет войны Украина избавилась от «культурной оккупации», а украинский язык закрепился в обществе, заявил президент Петр Порошенко.
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Происшествия

В Петербурге почти 100 рыбаков спасли со льда Финского залива

Спасательные службы Санкт-Петербурга провели спецоперацию для оказания помощи 97 рыбакам, попавшим в шторм в Финском заливе.
Обновлено в 10:25
Политика

В Сети раскритиковали слова чувашского чиновника о ленивых бюджетниках

Ранее чиновник заявил, что трудолюбивые учителя и врачи получают хорошую зарплату, а остальные мало работают.
Обновлено в 11:39
Происшествия

Во Владимире умер победитель конкурса поедания блинов

Обновлено в 09:10
Музыка

Лазарев представил песню для «Евровидения-2019»

Российский певец Сергей Лазарев представил песню Scream (англ. "Крик" — ред.), с ней он выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Обновлено в 11:57
Происшествия

В центре Лондона обнаружили подозрительный автомобиль

Обновлено в 11:15
Происшествия

СКР раскрыл детали уголовного дела бывшего замдиректора «Росгеологии»

Бывший первый заместитель директора «Росгеологии» Руслан Горринг обвиняется в посредничестве при получении взятки, впервые дело в отношении него было возбуждено около восьми лет назад, сообщил Следственный комитет России (СКР).
Обновлено в 09:40
Происшествия

Полиция Парижа задержала 13 участников манифестации «желтых жилетов»

Обновлено в 11:30
Происшествия

В Пальмире прогремел мощный взрыв

В деревне в окрестностях города Пальмира взорвалась заложенная террористами мина, сообщает гостелевидение Сирии.
Обновлено в 10:16
Культура

В РПЦ отреагировали на песню о бомбардировке США в Исаакиевском соборе

Обновлено в 10:20
Спорт

Лыжник Большунов: в марафоне все сработали хорошо

Обновлено в 08:47
Футбол

Виктор Гончаренко: «ЦСКА правильно отреагировал на игру в Грозном»

Обновлено в 10:45
Общество

В «карте сокровищ Гитлера» нашли массу нестыковок

Из рукописи следует, что после того, как советские войска перешли в наступление в Великой Отечественной войне, фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер приказал СС спрятать в 11 местах на территории современной Польши 260 грузовиков с сокровищами — золотом и золотыми монетами, медалями, ювелирными изделиями и произведениями искусства.
Обновлено в 07:27
Происшествия

В Мексике 15 человек погибли при нападении на ночной клуб

В мексиканской Саламанке (штат Гуанахуато) не менее 15 человек погибли и пять человек ранены в результате нападения на ночной клуб в Мексике, пишет Milenio о ссылкой на правительственные источники.
Обновлено в 11:11
Религия

В РПЦ призвали не увлекаться СМС-извинениями в Прощеное воскресенье

В канун Прощеного воскресенья в Русской православной церкви напомнили, что подлинное покаяние не бывает легким, и призвали не сводить его к веерной отправке СМС-сообщений.
Обновлено в 07:09
Футбол

«Саутгемптон» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом»

Обновлено в 11:55
Армия и оружие

Порошенко: Украине нужно высокоточное ракетное оружие

Президент Украины Петр Порошенко считает, что страна испытывает необходимость в "высокоточном ракетном оружии", чтобы обороняться от "агрессора".
Обновлено в 11:26
Происшествия

В Японии более 80 человек пострадали при столкновении катера с китом

В результате пострадали более 80 человек, пишет NHK со ссылкой на Береговую охрану Японии.
Обновлено в 07:41
Политика

Конституционный суд Молдавии утвердил итоги парламентских выборов

Конституционный суд (КС) Молдавии утвердил результаты прошедших 24 февраля выборов в парламент и мандаты избранных депутатов.
Обновлено в 11:22
Спорт

Сноубордистка Быкова завоевала золото на этапе КМ в Скуоле

Обновлено в 09:00
Армия и оружие

В ЛНР сбили беспилотник украинских военных

Силы противовоздушной обороны народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Попасная в Донбассе.
Обновлено в 10:35
Религия

Настоятель Казанского собора в Петербурге скончался в возрасте 87 лет

Настоятель Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге протоиерей Павел Красноцветов скончался в субботу на 88-м году жизни.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие

Индия сообщила о секретном ударе по Пакистану

Индия за пять лет трижды наносила "хирургические удары" по Пакистану, один из которых до сих пор оставался тайной.
Обновлено в 10:50
Политика

Какое будущее ждет украинскую газотранспортную систему

Газотранспортная система Украины, согласно законодательству, считается национальным достоянием.
Обновлено в 12:09
Спорт

Бьорндален высказался о терапевтических исключениях на противоастматические препараты

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален высказал мнение о ситуации с возросшим недоверием к терапевтическим исключениям (TUE) на противоастматические препараты.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие

На рукавах бригады ВСУ появится череп

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко утвердил новую символику боевых бригад Сухопутных войск Вооружённых сил Украины.
Обновлено в 10:37
Политика

Экс-глава МИД Германии допустил досрочную отставку Меркель

Бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль в интервью Augsburger Allgemeine предположил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может покинуть свой пост досрочно из-за растущего недовольства избирателей.
Обновлено в 11:47
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