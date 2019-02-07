Экономика
Пенсии самозанятых пенсионеров продолжат индексироватьсяСолидарность вчера в 16:28
Пенсионеры, зарегистрированные в качестве самозанятых, сохранят право на индексацию пенсий. Соответствующие данные издание газета.ru опубликовало 8 марта со ссылкой на слова сотрудников аппарата вице-премьера российского правительства Татьяны Голиковой.
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С 1 января 2019 года в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан – проводится эксперимент.Газета.Ruвчера в 08:08
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В Совфеде объяснили тонкости индексации для пенсионеров-арендодателей и самозанятых
Экономика сегодня11:01
Власти разъяснили, будут ли индексировать пенсии тем, кто сдает в аренду жилье
SakhalinMedia.ruвчера в 23:28
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:26, Ашберн
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По информации властей, выступление Васильева на сессии регионального Госсовета было разъяснением депутату от КПРФ по вопросу выполнения в Чувашии указов президента РФ Владимира Путина в части обеспечения соответствующего уровня зарплат работников образования.
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«Барселона» одержала волевую победу над «Райо Вальекано»
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Как во Франции прошла 17-я акция «жёлтых жилетов»
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Лазарев представил песню для «Евровидения-2019»
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Польский военный назвал Калининград российским военным пугалом
Полковник запаса Марек Вжосек назвал Калининградскую область военным пугалом России из-за количества размещенных там вооружений.
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Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина отказалась от автомобиля Porsche, подаренного ей поклонником на 8 марта.
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Полиция впервые присутствует на митинге сторонников Гуайдо
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Происшествия
В Петербурге почти 100 рыбаков спасли со льда Финского залива
«Погодные условия сегодняшнего дня способствовали интенсивному разрушению ледового покрова, в связи с чем несколько десятков любителей зимней рыбалки оказались в опасном положении на льду Финского залива», — говорится в тексте.
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Общество
Жительницу Японии признали старейшим человеком на планете
Жительница Японии Канэ Танака официально признана старейшим живущим человеком на Земле, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Обновлено в 09:27
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СМИ узнали о новом оружии фрегата «Адмирал Горшков»
Российский фрегат «Адмирал Горшков» с новым оружием прошел неподалеку от базы Военно-воздушных сил (ВВС) в Шотландии.
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Солари опоздал на пресс-конференцию перед матчем с «Вальядолидом»
Матч «Вальядолид» – «Реал» состоится в воскресенье, 10 марта, в 22:45 мск. Солари близок к увольнению со своего поста.
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Рядом с воинской частью в деревне Ваганово в Ленинградской области взорвалась самодельная бомба.
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Большунов выиграл марафон на Кубке мира в Осло
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Умер настоятель петербургского Казанского собора
После тяжелой болезни в возрасте 87 лет скончался настоятель Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге протоиерей Павел Красноцветов.
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